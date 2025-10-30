Lamborghini: connettività potenziata con Cambium Networks

Il Museo Ferruccio Lamborghini racconta la vita di Ferruccio attraverso le sue creazioni meccaniche e un vasto archivio fotografico di famiglia. Questo spazio, ideato e progettato dall’imprenditore Tonino Lamborghini per celebrare la figura del padre, è stato inaugurato nel 2014. Nei 9000 mq del Museo è racchiusa tutta la produzione industriale di Ferruccio. Dal primo trattore Carioca, con cui diede vita alla sua prima azienda nel 1947, a tutti i modelli più importanti degli anni ‘50, ‘60 e ‘70.

Il Museo ha fondamentalmente 2 tipologie di utilizzo. La prima è per i normali visitatori/utenti, la seconda è come location per eventi aziendali di PMI, ospitando evento da 50 a 600 persone. La direzione del museo ha deciso di aggiornare e potenziare la rete Wi-Fi del Museo. Obbiettivo: fornire una connettività adeguata alle esigenze dei visitatori e dei clienti. Proprio in occasione di un evento organizzato per Cambium Networks, si è proceduto all’ammodernamento dell’infrastruttura.

Le soluzioni Cambium Networks

XE3-4, access point Wi-Fi 6/6E 4×4/2×2 tri-radio progettato per offrire prestazioni e valore a prova di futuro per la creazione di reti di prossima generazione. Wi-Fi 6 offre connessioni di rete wireless più veloci ed efficienti rispetto alle tecnologie Wi-Fi della generazione precedente. Wi-Fi 6E estende la capacità del Wi-Fi nella banda 6 GHz, più che triplicando lo spettro wireless disponibile.

XE5-8, access point Wi-Fi 6/6E 8×8/4×4 a cinque radio progettato per offrire prestazioni ad alta densità. L’XE5-8 offre la massima densità Wi-Fi 6 soluzione nel settore. Il supporto Wi-Fi 6E estende la capacità di Wi-Fi nella banda 6 GHz, più che triplicando la connessione wireless spettro disponibile. Con le radio definite dal software ad alta velocità, l’XE5-8 consente una transizione senza interruzioni al Wi-Fi 6E con possibilità di passare facilmente da dual-band a tri-band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) quando sono disponibili client a 6 GHz sufficienti.

Switch MX-EX2028P, piattaforma di commutazione di nuova generazione che offre gestione nel cloud, ad alte prestazioni e ricca di funzionalità. La piattaforma cnMatrix permette l’implementazione zero-touch degli switch che semplifica le operazioni, consente l’automazione, riduce gli errori e i tempi di inattività della rete. La banda disponibile è così passata da 100mb a 1 gb.

Davide Clarizia, Event & Sales Manager del Museo

“L’esperienza d’uso ha fatto un importante salto di qualità, sia lato utente generico del museo che per gli ospiti degli eventi, dove si concentrano sino a 200 ospiti tutti in una unica area senza che si riscontrino criticità. Non possiamo che dirci soddisfatti dell’implementazione delle soluzioni Cambium, che hanno pienamente soddisfatto le nostre aspettative.”.