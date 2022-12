La toscana NWG Italia in Elite Intesa San Paolo

La pratese NWG Italia Società Benefit produce e distribuisce pannelli fotovoltaici. E’ l’unica toscana, tra 28 a essere stata ammessa nella terza ELITE INTESA SANPAOLO LOUNGE 2022.

Una partnership con l’ecosistema Euronext

L’iniziativa nasce dalla partnership fra il primo Gruppo bancario ed ELITE, l’ecosistema di Euronext che aiuta le Pmi a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali. Le aziende coinvolte appartengono a diversi settori industriali tra cui meccanico, tecnologico, agroalimentare, edilizia. Hanno la possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali. In virtù di questa partnership NWG Italia entra nel panel di eccellenze che in 4 anni ha raggruppato 300 aziende in Italia e Europa, di cui 60 start up.

Francesca Mariotti, Ad NWG Italia Società Benefit

“L’obiettivo è quello di indirizzare lo sviluppo economico verso un modello sostenibile accelerando il processo di transizione energetica verso le fonti rinnovabili. E inoltre promuovere l’autonomia energetica domestica. Nel settembre 2020 abbiamo adottato lo status giuridico di Società Benefit. Siamo stati riconosciuti come esempio di un modello di impresa che possa crescere in modo sano. Questo grazie anche al supporto del nostro partner di sempre, Intesa Sanpaolo e all’esperienza di Elite.”