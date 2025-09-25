La fintech portoghese Doutor Finanças arriva in Italia

Doutor Finanças, fintech portoghese specializzata nel benessere finanziario, sbarca in Italia e prosegue il piano di internazionalizzazione avviato con il recente lancio in Spagna. A guidare l’operazione sarà Antonio Biffi, nominato Direttore Generale per l’Italia. Economista con esperienza ventennale a Londra nei mercati dei capitali è fondatore di Hammer Partners a Lugano e promotore dell’educazione finanziaria.

Supporta le famiglie nella gestione di mutui, prestiti e assicurazioni

Fondata nel 2014, Doutor Finanças supporta le famiglie nella gestione di mutui, prestiti e assicurazioni, fungendo da intermediario affidabile tra clienti e istituti finanziari. Nel 2024 ha registrato un fatturato di 21 milioni di euro e inoltre ha assistito oltre 185.000 persone, gestito 918 milioni di euro in mutui e emesso 6.500 polizze.

L’ingresso in Italia avverrà in formato completamente digitale, garantendo copertura nazionale, efficienza e rapidità. Il mercato italiano è stato scelto per la sua rilevanza nell’UE, le affinità culturali con Portogallo e Spagna. E soprattutto per il potenziale in settori come credito immobiliare, rinegoziazione dei prestiti e consulenza indipendente.

Antonio Biffi Dg Doutor Finanças Italia

“L’Italia è un mercato strategico, ricco di opportunità per rafforzare l’alfabetizzazione finanziaria e semplificare processi complessi. Con un team locale, replicheremo il modello di successo del Gruppo, offrendo soluzioni concrete alle famiglie italiane.”

Secondo Vanda de Jesus, co-CEO di Doutor Finanças, l’obiettivo è far sì che Spagna e Italia rappresentino il 25% del fatturato del Gruppo entro il 2030. Inoltre consolidando il ruolo della fintech come punto di riferimento europeo nel benessere finanziario. Doutor Finanças punta a costruire una rete europea solida e capillare, inoltre promuovendo scelte finanziarie più consapevoli e sostenibili per le famiglie.