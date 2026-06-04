La Compagnia dell’Anello ci chiama: venticinque anni dopo, la magia non si è spenta

C’è un momento, nella storia del cinema, in cui la fantasia ha smesso di essere un semplice genere per diventare un luogo reale, abitato, condiviso. Quel momento è arrivato nel dicembre del 2001, quando Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello ha aperto per la prima volta le porte della Terra di Mezzo a milioni di spettatori. Venticinque anni dopo, quel viaggio non si è mai interrotto. Continua a vibrare nelle immagini, nelle parole, nei simboli che hanno segnato un’epoca. E il 2026 diventa così l’anno in cui Warner Bros. Discovery decide di riaccendere quella fiamma, trasformando l’anniversario in una celebrazione diffusa, creativa, quasi rituale.

A rendere ancora più evocativo questo ritorno è l’artwork firmato da Quasirosso, illustratore capace di catturare l’attimo in cui la Compagnia muove i primi passi. Ombre, luci, presagi, promesse: un gruppo di creature diverse, unite da un destino che nessuno di loro può ancora comprendere. È un’immagine che non racconta solo un film, ma un sentimento collettivo, quello di un’avventura che continua a chiamarci anche dopo un quarto di secolo.

E mentre l’illustrazione prende vita, l’universo narrativo di Tolkien si espande ancora: all’orizzonte c’è The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, atteso nel 2027, un nuovo tassello che riporta il mito sul grande schermo.

Le celebrazioni italiane diventano un piccolo viaggio nella creatività

Moleskine e LEGO®, due marchi che hanno fatto dell’immaginazione una forma di linguaggio, presentano collezioni dedicate. Moleskine trasforma taccuini, penne e cofanetti in reliquie narrative, oggetti che sembrano usciti da una bisaccia hobbit o da una scrivania di Minas Tirith. LEGO® invece compie un gesto quasi epico: ricostruisce Minas Tirith™ in un set da 8.278 pezzi, un modello monumentale che cattura la verticalità, le mura, la cittadella e l’anima della Città Bianca. Un oggetto da contemplare, più che da montare.

A Milano, il 6 giugno, tutto questo prende forma in un evento che sembra uscito da una pagina di Tolkien. Nei negozi di Piazza Gae Aulenti, il maestro calligrafo Andrea Russo trasforma i taccuini Moleskine in piccoli grimori personalizzati, mentre al LEGO® Store il designer Nicola Belfiore incontra i fan per firmare il nuovo set. E poi la parata dei cosplayer, un corteo di elfi, hobbit, stregoni e cavalieri che attraversa la città come un richiamo antico, un invito a ricordare che la fantasia è una cosa seria.

La saga cinematografica, disponibile su HBO Max, torna così a essere un ponte tra generazioni. I tre film, premiati con 17 Oscar e capaci di incassare 6 miliardi di dollari, non sono solo un successo commerciale: sono un patrimonio culturale, un linguaggio comune, un luogo in cui tornare quando si ha bisogno di coraggio, amicizia, avventura.

E mentre Warner Bros. Discovery continua a espandere il suo universo di licenze e collaborazioni, la Compagnia dell’Anello resta lì, immobile e viva, come un faro nella nebbia.

Venticinque anni dopo, la domanda è sempre la stessa: siamo pronti a rimetterci in cammino

E la risposta, come sempre, è già scritta nei nostri passi.