La BCE taglierà i tassi di interesse di 25 punti base

Secondo Tomasz Wieladek, Chief European Economist di T. Rowe Price, (nella foto) la BCE taglierà i tassi di riferimento principali di 25 punti base questa settimana, una decisione inattesa fino a poche settimane fa. Il cambiamento è dovuto al recente indebolimento dei PMI di settembre e all’inflazione dei servizi, oltre che al rallentamento economico, specialmente in Germania, colpita da sfide strutturali come lo shock energetico del 2022 e la concorrenza cinese.

Tagli assicurativi per un’economia fragile

Tuttavia, la situazione generale dell’area euro, esclusa la Germania, rimane resiliente, con un mercato del lavoro solido e una fiducia dei consumatori in crescita. Di conseguenza, la Banca adotterà probabilmente una strategia “riunione per riunione” per mantenere flessibilità decisionale, senza seguire tagli sequenziali tipici dei cicli precedenti.

BCE: misure precauzionali per fronteggiare l’incertezza

Le elezioni presidenziali negli USA e il rischio di guerre tariffarie rappresentano la principale minaccia per l’economia europea. Mentre uno stimolo dalla Cina potrebbe inaspettatamente rilanciare il settore manifatturiero europeo. La Banca potrebbe quindi modificare i tagli in base agli sviluppi futuri, con il rischio di ulteriori tagli nel 2025 in caso di crisi economica.