KYIP Capital entra in Chiron Group: la sanità territoriale si prepara a un upgrade “da manuale”

Quando un fondo di private equity entra in un gruppo sanitario, di solito l’atmosfera è quella da “riunione molto importante”. Questa volta, invece, la notizia ha un sapore diverso, KYIP Capital ha deciso di entrare nel capitale di Chiron Group Società Benefit . Lo fa con un progetto che punta a rivoluzionare – in meglio – la sanità territoriale italiana. Non un semplice investimento, ma un vero piano di crescita industriale, con tanto di buy‑and‑build, integrazione di servizi e una missione dichiarata. Rendere diagnosi, visite e percorsi di cura più accessibili, più veloci e più umani.

KYIP Capital, attraverso il suo KYIP Impact Mission Fund (KIM), acquisirà il 36% del capitale di Chiron Group tramite un aumento di capitale dedicato. Tradotto: soldi freschi per crescere, acquisire, integrare e costruire una piattaforma sanitaria che unisca diagnostica, medicina specialistica, chirurgia e riabilitazione. Un progetto ambizioso, ma con basi solide. Chiron nel 2025 ha superato i 21 milioni di euro di ricavi, opera in outsourcing con oltre 30 strutture e gestisce una rete di 9 poliambulatori tra Piemonte, Lombardia e Toscana.

La filosofia di Chiron è semplice e rivoluzionaria allo stesso tempo

Mettere al centro le persone, non le attese. Il programma “Privato Sociale”, ad esempio, riserva circa il 10% della capacità diagnostica a tariffe allineate al ticket del SSN, per chi si trova bloccato tra liste d’attesa infinite e costi proibitivi. Una sorta di “corsia preferenziale etica”, che dimostra come efficienza e responsabilità sociale possano convivere senza litigare.

L’ingresso di KYIP Capital non è solo un’iniezione di capitale, ma un acceleratore di visione

«Chiron è una piattaforma solida e scalabile». Ha spiegato Eugenio Conforti, Partner del fondo. «Vogliamo rafforzare la diagnostica territoriale e contribuire a una sanità moderna, innovativa e accessibile». Insomma, l’obiettivo è chiaro: portare la sanità vicino alle persone, non costringere le persone a inseguire la sanità.

Andrea Cicchiello, CEO e Presidente di Chiron Group

«Abbiamo fondato Chiron per offrire un servizio sanitario accessibile a tutti. Con KYIP al nostro fianco vogliamo scalare questo modello e ridurre le disuguaglianze». Il concetto di “Privato Sociale” è il cuore della missione: unire efficienza organizzativa e responsabilità sociale per garantire cure tempestive e sostenibili. Il progetto non si ferma qui. Essendo un fondo Articolo 9 SFDR, KIM integra obiettivi di impatto direttamente nel piano industriale. Qualità delle prestazioni, outcome per i pazienti, accessibilità e riduzione delle barriere. Non solo numeri, ma risultati misurabili.

E per non farsi mancare nulla, Chiron fa parte anche del network ELITE di Euronext, la “palestra” delle PMI che vogliono crescere e strutturarsi per il futuro. KYIP Capital porta visione e risorse, Chiron porta competenze cliniche e un modello già funzionante. Insieme vogliono costruire una piattaforma sanitaria nazionale che funzioni davvero, senza burocrazia infinita, senza attese interminabili e con un occhio sempre puntato sulla qualità. Se la sanità italiana avesse bisogno di una metafora, questa operazione sarebbe un po’ come passare da un modem 56k a una fibra ultraveloce: stessa funzione, ma tutta un’altra esperienza.