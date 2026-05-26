Kruso Art punta sulla numismatica come nuovo asset di valore

Kruso Art continua a crescere e lo fa scegliendo una direzione precisa. Ovvero affiancare al collezionismo contemporaneo un presidio sempre più solido nel mondo della numismatica. Un settore che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale non solo per i collezionisti, ma anche per gli investitori alla ricerca di asset alternativi, stabili e decorrelati dai mercati finanziari tradizionali.

L’ingresso di Gabriele Sintoni, professionista con oltre trent’anni di esperienza, segna un passaggio strategico per la società. Con la nomina Kruso Art consolida così la propria capacità di selezionare, valutare e proporre monete di alto profilo storico e collezionistico.

La numismatica unisce storia, rarità, conservazione e valore

La numismatica è un mercato particolare: unisce storia, rarità, conservazione e valore intrinseco dei metalli. È un settore che richiede competenze profonde, studio continuo e un occhio allenato a riconoscere autenticità, qualità e potenziale di rivalutazione. Sintoni porta in Kruso Art tutto questo. Ha una formazione nata in una famiglia di filatelici, una carriera costruita tra negozi specializzati, aste, perizie per il Tribunale di Forlì e un’autorizzazione della Banca d’Italia per il commercio di oro da investimento.

La sua esperienza rappresenta un tassello fondamentale per un mercato che oggi vive una nuova stagione di interesse, alimentata dalla ricerca di beni rifugio. E dalla crescente attenzione verso oggetti capaci di unire valore economico e valore culturale.

Kruso Art: una risposta concreta a una domanda crescente

Per Kruso Art, la numismatica non è solo un settore da presidiare, ma un vero e proprio asset finanziario culturale. Le monete storiche, infatti, rispondono a logiche simili a quelle dell’arte: rarità, provenienza, stato di conservazione, domanda internazionale. A differenza di altri strumenti finanziari, però, mantengono un legame diretto con la storia e con il patrimonio culturale, diventando beni capaci di attraversare le generazioni.

È un mercato che interessa sempre più investitori alla ricerca di diversificazione, stabilità e beni fisici non soggetti alla volatilità dei mercati digitali. In questo senso, la scelta di Kruso Art di rafforzare il dipartimento numismatico è una risposta concreta a una domanda crescente, che richiede professionalità, trasparenza e capacità di selezione.

La prima asta firmata da Sintoni, in programma il 10 giugno, è già un manifesto di questa visione. Circa 350 lotti che attraversano epoche e aree diverse – pontificia, preunitaria, medievale, Regno d’Italia e Repubblica – con un filo conduttore chiaro. Ovvero qualità conservativa, rarità e forte appeal collezionistico. Una selezione pensata per attrarre sia gli specialisti sia i collezionisti trasversali, ma anche chi si avvicina alla numismatica come forma di investimento culturale.

Kruso Art conferma così la propria strategia

Costruire un ecosistema di competenze verticali, capace di offrire ai collezionisti e agli investitori un punto di riferimento autorevole, affidabile e orientato alla qualità. La numismatica, in questo scenario, diventa un tassello fondamentale, un ponte tra storia e mercato, tra passione e investimento, tra cultura e valore. Per chi guarda al collezionismo come forma di investimento, la scelta di Kruso Art rappresenta un segnale chiaro. La numismatica non è un settore del passato, ma un mercato vivo, dinamico e ricco di opportunità. E con l’arrivo di Gabriele Sintoni, la società si prepara a diventare uno dei protagonisti italiani di questa nuova stagione.