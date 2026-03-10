Kirey cambia passo: Giovanni Ciarlariello nuovo CEO

Kirey, gruppo europeo attivo nella consulenza tecnologica e nella trasformazione digitale, ha nominato Giovanni Ciarlariello nuovo Chief Executive Officer. Con il suo arrivo si apre una nuova fase di sviluppo per l’azienda, che punta a consolidare la propria presenza in Europa. E ad accelerare nei settori più strategici dell’innovazione digitale.

Con Ciarlariello la società continuerà a investire nelle aree che oggi rappresentano il cuore della trasformazione tecnologica. Data & Artificial Intelligence, architetture cloud, cybersecurity e sviluppo software. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il ruolo di Kirey, quindi, come partner strategico per le grandi aziende italiane ed europee. La strategia resterà coerente con l’identità internazionale del gruppo. Crescita organica, rafforzamento delle competenze tecnologiche e operazioni mirate di acquisizione per ampliare competenze e presenza sul mercato europeo.

Ciarlariello arriva in Kirey con un profilo manageriale di alto livello

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano e con un MBA alla Harvard Business School, vanta oltre vent’anni di esperienza in grandi aziende internazionali nella consulenza, tecnologia, finanza e media. Ha iniziato la propria carriera nella consulenza strategica presso McKinsey & Company. Poi ha assunto ruoli di responsabilità crescente in realtà come ING Direct, Google, Sky Italia e Iconsulting. Nel suo percorso professionale ha guidato anche numerosi progetti di trasformazione digitale, sviluppo di nuovi prodotti, operations e marketing, coordinando team multidisciplinari e gestendo iniziative di grande complessità.

“La realtà di Kirey rappresenta qualcosa di unico nel panorama italiano”. Ha dichiarato Ciarlariello commentando la nomina. “Ho trovato un’azienda con competenze solide, una forte cultura della collaborazione e una qualità riconosciuta dai clienti. L’obiettivo ora è valorizzare questo patrimonio e accelerare il percorso di crescita già avviato, rafforzando il ruolo dell’azienda in Italia e in Europa”.

Il nuovo CEO raccoglie il testimone da Vittorio Lusvarghi, che continuerà a essere parte attiva della governance del gruppo nel ruolo di Presidente e membro del Board. Il passaggio di consegne, quindi, avviene quindi nel segno della continuità, ma con l’ambizione di imprimere un nuovo impulso allo sviluppo aziendale. Tra le priorità della nuova fase figurano anche il rafforzamento della governance, lo sviluppo di competenze tecnologiche sempre più orientate al futuro e l’espansione internazionale. In particolare, Kirey intende adottare un approccio strutturato alle integrazioni e alle opportunità di crescita. Lo farà sia attraverso sviluppo interno sia tramite operazioni di M&A mirate, per rispondere rapidamente alle evoluzioni del mercato.

Cos’è Kirey

Kirey è uno dei principali gruppi europei specializzati in consulenza tecnologica e digitale, con un posizionamento distintivo nella data-driven transformation e nella cybersecurity. L’azienda offre un portafoglio completo di soluzioni che comprende Data & AI, architetture cloud, sviluppo software, cybersecurity, infrastrutture e automazione, monitoring e gestione dei sistemi. L’obiettivo è trasformare la complessità dei dati in strumenti concreti e intuitivi che aiutino le aziende a migliorare processi, decisioni e risultati di business. Con sede principale in Italia, oltre 1.500 professionisti e una presenza internazionale in crescita, il gruppo ha realizzato più di 10.000 progetti per clienti leader nei settori assicurativo, bancario, manifatturiero, retail, PA, energia e servizi. Un percorso che oggi entra in una nuova fase con la guida di Giovanni Ciarlariello.