Kirey Advisory: Alberto Casani è il nuovo CEO

Alberto Casani assume la guida di Kirey Advisory, società di consulenza nata all’interno del Gruppo Kirey, con l’obiettivo di rafforzare un modello basato su una teal organization. E inoltre avere una value proposition end-to-end, che integra competenze strategiche e tecnologiche.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT e nella leadership aziendale, Casani guiderà un team altamente qualificato, strutturato in aree di expertise attivabili su progetti specifici. Accompagnerà i clienti nella semplificazione della complessità e nella realizzazione di soluzioni innovative ad alto impatto sul business.

Un profilo di eccellenza

Casani ha abbinato consulenza e implementazione, soprattutto nel settore Financial Services, seguendo progetti di digital transformation dalla fase ideativa all’implementazione. Le sue competenze spaziano da BPA, omnicanalità, data valorization, AI e GenAI, fino a Process Excellence. E inoltre nel Risk & Compliance Analytics e IT Program Management. Ha contribuito alla nascita di Nexen (Gruppo Engineering), ricoperto ruoli di vertice in Capgemini Italia e Sia Partners. Inotre è docente per ABI in ambito organizzativo e normativo.

Dicono di lui

Per Alessandra Girardo, General Manager Italia di Kirey “La nomina di Alberto Casani rappresenta un valore aggiunto per il nostro business“. “Con Kirey Advisory rafforziamo la nostra offerta integrata e la capacità di anticipare i trend di mercato“. Ha aggiunto Vittorio Lusvarghi, CEO di Kirey.

“Kirey Advisory è un unicum nel panorama italiano: un ecosistema che fonde innovazione, dati, sicurezza e competenze settoriali. Il mio obiettivo è valorizzare questo modello, con particolare attenzione ai Financial Services, e guidare progetti complessi ad alto valore aggiunto, nel rispetto di tempi e budget.”

Chi è Kirey

Kirey Group è tra i principali player europei nella consulenza tecnologica e nella system integration, con un focus sulla data-driven innovation. Offre soluzioni in Data & AI, Cloud, Cybersecurity, Software Development, Infrastructure & Automation e Monitoring. Con sede in Italia, una presenza internazionale e 1.500 dipendenti, ha realizzato oltre 10.000 progetti per clienti Insurance, Banking, Manufacturing, Retail, PA e Energy.