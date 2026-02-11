Ken compie 65 anni: il re di Malibu festeggia… reinventandosi!

Mattel celebra un traguardo iconico. Ken compie 65 anni e inaugura il suo anniversario con il tema “Hello New Beginnings”, un invito a vivere nuove esperienze e a reinventarsi ancora una volta. Per festeggiare, Ken si è dato un obiettivo ambizioso e perfettamente in linea con il suo spirito: provare 65 cose nuove nel corso dell’anno.

Negli ultimi anni Ken ha vissuto una vera rinascita culturale, diventando un simbolo di amicizia, auto‑espressione e scoperta di sé. Il brand Barbie ha contribuito a questo rilancio con la collezione Barbie Signature Kenbassadors™, inaugurata con la bambola dedicata a LeBron James. Una linea che continuerà a crescere, celebrando figure che – proprio come Ken – hanno un impatto significativo sulla cultura pop.

Chi è Ken

Da sempre incarna il fascino rilassato della vita a Malibu, ma la sua storia è un susseguirsi di ruoli e passioni: pilota, medico, marinaio, pattinatore, cowboy, bagnino, rock star… Una carriera più ricca di quella di molti esseri umani. Oggi, oltre a essere un’icona del gioco, è diventato un vero trendsetter, protagonista di collaborazioni e progetti che vanno ben oltre il mondo dei giocattoli.

Nathan Baynard, Vicepresidente e Responsabile globale del brand Barbie

«Dal suo debutto nel 1961, Ken ha conquistato generazioni rimanendo fedele alla sua personalità divertente e giocosa. Il suo 65° anniversario è un momento di reinvenzione, un nuovo capitolo ricco di possibilità». E infatti Ken ha già iniziato col botto. E’ stato annunciato come nuovo brand ambassador di Expedia, diventando il volto della campagna “Ken’s Going Places”. Il suo debutto ufficiale? Niente meno che il Super Bowl LX, dove è apparso nello spot di Expedia, lasciando la spiaggia per uno dei palcoscenici più importanti della pubblicità mondiale.

Per accompagnare le sue 65 nuove avventure, Mattel invita i fan a partecipare: basta inviare un messaggio diretto al profilo @Barbie su Instagram con idee e suggerimenti su dove vorrebbero vedere Ken la prossima volta.

Curiosità su Ken: 25 fatti che forse non sapevi

Il suo nome completo è Kenneth Sean Carson, dedicato al figlio dei fondatori di Mattel.

È nato a Willows, Wisconsin.

La sua data di nascita ufficiale è 11 marzo 1961 (Pesci).

Il primo Ken costava 3,50 dollari e indossava un costume rosso.

Ken e Barbie si sono conosciuti sul set del loro primo spot TV.

È alto 30 cm, 1,2 cm più di Barbie.

Il suo primo migliore amico è Allan Sherwood (1964).

Nel 1969 ha ricevuto un restyling completo.

Il primo amico di colore, Talking Brad, è del 1970.

Nel 1973 arriva Mod Hair Ken, con capelli veri e barba adesiva.

Ha svolto decine di professioni: medico, pilota, tennista, pompiere, bagnino, barista…

Nel 1975 ha partecipato ai giochi olimpici come sciatore e nuotatore.

Ha debuttato al cinema nel 1987 in Barbie and the Rockers.

Le prime versioni di colore e ispaniche sono del 1982 e 1984.

Ha guidato auto iconiche come la Dream ’Vette e la Mini Cooper.

Nel 1992 arriva Totally Hair Ken, con capelli acconciabili.

Ha un fratello minore, Tommy (1997).

Nel 2004 lui e Barbie si sono lasciati… e il mondo ne ha parlato.

Nel 2006 ha ricevuto un restyling firmato Phillip Bloch.

In Toy Story 3 (2010) cambia oltre 50 outfit.

Nel 2011 torna con Barbie: oggi sono “migliori amici”.

È stato musa di Jean Paul Gaultier e Gareth Pugh.

Nel 2017 ha sfoggiato nuove acconciature, dal man bun alle treccine.

Nel 2018 il suo Instagram è stato parodiato da SNL.

Oggi esiste in 3 corporature, 9 tonalità di pelle, 10 colori degli occhi, 27 colori di capelli e 20 acconciature.