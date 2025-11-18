JYSK inaugura 4 nuovi store in Italia e supera quota 108 pv

JYSK, retailer internazionale di arredamento e articoli per la casa in puro stile scandinavo, inaugura in soli due giorni quattro nuovi store. Mercoledì 26 novembre a San Donà di Piave (Veneto) e Busnago (Lombardia), giovedì 27 novembre a San Cesario di Lecce (Puglia) e Vibo Valentia (Calabria). Con queste aperture, l’insegna raggiunge quota 108 punti vendita in Italia, consolidando la propria presenza dal Nord al Sud.

Per celebrare l’evento, JYSK propone una promozione speciale valida fino al 3 dicembre. Sconti fino al 75% su oltre 2.000 articoli e un ulteriore 10% di riduzione per chi visiterà i negozi nel giorno dell’inaugurazione.

I nuovi store sono progettati secondo lo Store Concept 3.0. Offre un’esperienza di acquisto moderna e ispirazionale. Tra le novità, la collezione Nordic Mood Christmas, pensata per portare nelle case italiane l’atmosfera dello hygge, la filosofia danese del benessere quotidiano.

Con oltre 900 dipendenti e una presenza capillare in tutte le 20 regioni, JYSK Italia ha ottenuto la Certificazione Top Employers 2024 e 2025 e la certificazione UNI PdR 125:2022 per la parità di genere, confermando l’impegno del brand su temi di Diversity, Equity & Inclusion.

Nel FY 2024/25, JYSK Italia ha registrato il miglior risultato di sempre: 152,3 milioni di euro di fatturato (+24,5%), 14 nuove aperture e 19 interventi di restyling e ampliamento.

“La nostra ambizione è essere la prima scelta per chi cerca opportunità nel retail “. Ha detto Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. “I nostri successi sono il frutto del lavoro di squadra e della crescita continua dei nostri collaboratori.”