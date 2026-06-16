IVC, Istituto di Vigilanza Coopservice, investe nel Lazio

L’Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC) compie un passo decisivo nel proprio percorso di crescita. Acquisisce il ramo d’azienda di Vedetta 2 Mondialpol attivo nelle province di Roma, Latina e Frosinone. Un’operazione strategica che amplia la presenza di IVC nel Centro Italia. E rafforza la capacità di rispondere alle esigenze di enti pubblici, aziende, infrastrutture sensibili e realtà produttive in un territorio considerato cruciale per lo sviluppo del settore della sicurezza privata.

IVC garantisce continuità, stabilità e qualità del servizio

L’acquisizione porta con sé un patrimonio importante: una presenza storica sul territorio, un portafoglio clienti consolidato e personale altamente qualificato. Tutte le attività, le strutture e le risorse umane saranno integrate nei processi e negli standard operativi di IVC, garantendo continuità, stabilità e qualità del servizio. È un passaggio che avviene in piena trasparenza e senza interruzioni operative, a beneficio dei clienti già attivi nell’area.

Per IVC, realtà che fa parte del gruppo Coopservice, l’operazione rappresenta un tassello fondamentale del piano industriale. Il gruppo, con 1,1 miliardi di euro di fatturato nel 2025, 22.000 dipendenti e oltre 40 anni di esperienza, è uno dei principali operatori italiani nel settore della vigilanza privata. IVC opera con 10 centrali operative e circa 4.000 professionisti, distinguendosi per un modello che unisce tecnologia avanzata, presidio territoriale e un forte investimento sulle persone.

Equilibrio tra innovazione e capitale umano

È proprio questo equilibrio tra innovazione e capitale umano che emerge dalle parole dell’amministratore delegato Antonio Di Prima. L’ingresso del ramo d’azienda di Vedetta 2 Mondialpol permette a IVC di consolidare la propria presenza nel Lazio, ampliando la base clienti e potenziando la capacità operativa. Ma soprattutto consente di accogliere nuovi professionisti, valorizzandone competenze ed esperienza.

La sicurezza, ricorda Di Prima, (nella foto) è un settore che richiede investimenti continui, responsabilità e capacità di adattarsi a scenari in rapida evoluzione. L’operazione va esattamente in questa direzione: rafforzare la struttura, ampliare la presenza territoriale e garantire servizi sempre più personalizzati e tecnologicamente avanzati.

Per il mercato, l’acquisizione rappresenta un segnale chiaro: IVC continua a crescere e a investire, consolidando il proprio ruolo di riferimento nella security privata italiana. Per i clienti del Lazio significa poter contare su un operatore più forte, più strutturato e con una capacità di intervento ancora più capillare.