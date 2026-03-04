Intesa spinge Blastness con 3 milioni di euro

Blastness accelera il proprio percorso di crescita grazie a un finanziamento da 3 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo. Obbiettivo: sostenere progetti di innovazione tecnologica, sviluppo internazionale e iniziative di welfare aziendale. L’operazione conferma la centralità del gruppo spezzino nel panorama delle tecnologie per l’hospitality e rafforza il ruolo di Intesa come partner strategico per le imprese che investono in digitalizzazione e sostenibilità.

Chi è Blastness

Fondata nel 2004, Blastness è oggi uno dei principali player europei nelle soluzioni per la gestione delle prenotazioni alberghiere e per l’ottimizzazione dei ricavi. Da 15 anni è il primo provider italiano per gli hotel 5 stelle, con una piattaforma che gestisce oltre 2 miliardi di euro di prenotazioni all’anno. Negli ultimi sette anni ha registrato una crescita del 210% dei volumi online. Un successo riconosciuto anche a livello internazionale, come dimostra la recente vittoria agli HotelTechAwards 2026. Blastness è stata premiata come miglior sistema di gestione delle prenotazioni al mondo.

Investimenti in AI, sviluppo internazionale e M&A

Il finanziamento, perfezionato dalla Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, è destinato, quindi, a sostenere:

ricerca & Sviluppo, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di prenotazione e vendita.

operazioni di crescita per acquisizioni, in un mercato in forte consolidamento.

internazionalizzazione, grazie alla presenza globale di Intesa Sanpaolo in circa 40 Paesi.

rafforzamento della governance e del capitale, attraverso strumenti dedicati alla crescita sostenibile.

L’operazione rientra nella strategia di Intesa di accompagnare le imprese italiane nei percorsi di trasformazione digitale, scalabilità e apertura ai mercati esteri.

S-Loan e welfare: sostenibilità e persone al centro

La collaborazione include anche l’attivazione di un S-Loan, il finanziamento dedicato alle imprese che si impegnano su obiettivi ESG. Il tasso si riduce al raggiungimento di traguardi misurabili in ambito ambientale, sociale e di governance.

Blastness ha inoltre scelto di rafforzare il proprio impegno verso il benessere dei dipendenti, adottando diverse soluzioni welfare del Gruppo Intesa Sanpaolo:

due polizze sanitarie collettive di Intesa Sanpaolo Protezione, a tutela dei circa 250 collaboratori.

accesso alla piattaforma Welfare Hub, attraverso cui vengono erogati parte degli incentivi annuali.

iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e al supporto in caso di malattia o infortunio.

Andrea Delfini, CEO di Blastness

«La partnership con Intesa Sanpaolo è un riconoscimento della visione con cui stiamo guidando l’innovazione nel settore dell’ospitalità. Gli investimenti in AI e sostenibilità sono strategici per consolidare la nostra presenza internazionale e, naturalmente, per migliorare il benessere delle nostre persone».

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo

«Blastness è un esempio di impresa che sa innovare e competere sui mercati globali. Il nostro ruolo è accompagnarla con strumenti finanziari e consulenziali che trasformino gli investimenti in produttività, competitività e crescita duratura».