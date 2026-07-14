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Intesa Sanpaolo ti insegna ad allenare la serenità economica

Come si allena la serenità economica? Non con un corso accelerato di yoga fiscale, né con meditazioni sul 730. A quanto pare, la risposta arriva da Intesa Sanpaolo. La banca ha deciso di prendere sul serio — ma con un tocco di leggerezza — uno dei problemi più diffusi degli ultimi anni: l’ansia finanziaria.

Il Museo del Risparmio ha infatti presentato Chill&Skill – Relax, it’s just money!, un’app gratuita che promette di aiutare le persone a vivere il rapporto con il denaro con più calma,. E soprattutto conpiù lucidità e meno panico da “saldo del conto”. Non è un gioco, ma quasi: un percorso breve, quotidiano. Unisce neuroscienze, psicologia ed economia comportamentale per insegnare a gestire emozioni, bias cognitivi e decisioni economiche senza farsi travolgere.

Intesa con Scuola IMT Alti Studi Lucca

L’idea nasce da un progetto di ricerca realizzato con Intesa Sanpaolo Innovation Center e la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Quest’ultima ha analizzato come l’ansia finanziaria non dipenda solo dai soldi che abbiamo, ma da come li percepiamo. E qui entra in scena l’app: esercizi per allenare attenzione e memoria, attività per riconoscere gli automatismi mentali che ci fanno prendere decisioni impulsive. Oltre che tecniche di respirazione per non andare in tilt davanti a una bolletta, e strumenti per rafforzare la fiducia nelle proprie scelte.

Il risultato è un piccolo coach digitale che ti accompagna nel quotidiano e ti ricorda che sì, il denaro è importante, ma non deve diventare un nemico. Chill&Skill è scaricabile su App Store e Google Play, ed è pensata per chi vuole migliorare il proprio benessere finanziario senza sentirsi giudicato o sopraffatto. Con questa iniziativa, il Museo del Risparmio conferma la sua missione: rendere l’educazione finanziaria accessibile, scientifica… e anche un po’ divertente. Perché, come suggerisce il titolo dell’app, relax: è solo denaro.

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