Intesa Sanpaolo si rafforza nel Regno Unito

Intesa Sanpaolo continua a rafforzare il proprio ruolo nel Regno Unito. Lì sostiene lo sviluppo delle infrastrutture e accompagnando il Paese nelle sfide della crescita economica, della transizione energetica. E anche dell’innovazione industriale. Attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, la banca ha consolidato una presenza sempre più significativa nei settori chiave dell’economia britannica.

Un tassello di questo percorso è rappresentato da due recenti operazioni di finanziamento nel comparto delle reti energetiche, per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro. Le linee di credito sono state destinate a due attori centrali del sistema energetico del Regno Unito. National Grid, che gestisce la rete elettrica di trasmissione in Inghilterra e Galles, e National Gas, responsabile della rete nazionale del gas. Le due infrastrutture garantiscono sicurezza, continuità e affidabilità al sistema. E oggi sono chiamate a sostenere l’integrazione delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni.

Nicola Doninelli, Responsabile Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI CIB

Doninelli ha sottolineato come l’impegno della banca nel Regno Unito rifletta una strategia chiara. Essere un partner finanziario stabile e competente per la realizzazione di infrastrutture moderne e sostenibili. Un impegno che si traduce nella capacità di strutturare operazioni complesse, mettere a disposizione competenze specialistiche. E inoltre lavorare in sinergia con istituzioni e operatori locali.

Intesa Sanpaolo interlocutore di riferimento in diversi comparti strategici

Il sostegno alle reti energetiche si inserisce in un quadro più ampio di attività che ha visto Intesa Sanpaolo affermarsi come interlocutore di riferimento in diversi comparti strategici. Nel settore delle costruzioni la Divisione IMI CIB ha partecipato a operazioni per circa 960 milioni di euro a favore dei principali gruppi britannici. Nel settore portuale ha sostenuto operatori come Associated British Ports e Peel Ports Group, contribuendo alla modernizzazione di infrastrutture cruciali per la logistica del Paese. Ancora più rilevante è il contributo alla transizione energetica, con il ruolo di Mandated Lead Arranger nel finanziamento del progetto Liverpool Bay CO₂ Transportation & Storage – HyNet. Si tratta di una delle iniziative più importanti per la decarbonizzazione del Nord-Ovest dell’Inghilterra e del Galles del Nord.

L’impegno della banca non si limita ai settori dell’energia, dei porti e delle costruzioni. La Divisione IMI CIB opera trasversalmente su tutte le infrastrutture strategiche, dalle reti digitali ai trasporti, dalle infrastrutture sociali a quelle industriali e aeroportuali. Un approccio che riflette la visione del Gruppo, guidato dal CEO Carlo Messina, orientata a sostenere una crescita sostenibile e resiliente, capace di generare valore nel lungo periodo.