Intesa Sanpaolo punta 30 milioni su Stefano Ricci S.p.A.

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, ha erogato un finanziamento da 30 milioni di euro a Stefano Ricci S.p.A., maison fiorentina leader nel luxury lifestyle. Oltre che nell’abbigliamento sartoriale di alta gamma. Le risorse saranno destinate a sostenere i piani di crescita internazionale, con l’apertura di nuove boutique, progetti di interior design per il lusso e l’ospitalità. Oltre all’acquisizione di fornitori strategici e all’internalizzazione della filiera.

Il piano prevede l’espansione della rete distributiva con nuovi punti vendita monomarca a gestione diretta negli Stati Uniti (Washington D.C. nel 2025 e Scottsdale nel 2026),. Ma non solo. Anche in Cina (ChengDu e Shenzen nel 2025), in Città del Messico e in India. Sono inoltre programmati negozi monomarca gestiti da terzi a Ho Chi Minh City e Almaty.

L’operazione rientra nell’impegno della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, a supporto delle PMI italiane nei percorsi di internazionalizzazione, innovazione e sostenibilità. Un impegno testimoniato anche dalla recente missione a San Francisco con dodici eccellenze imprenditoriali italiane. Una missione volta a favorire nuove opportunità di business e relazioni industriali all’estero.

Niccolò Ricci, CEO di Stefano Ricci S.p.A., ha sottolineato come il finanziamento di Intesa Sanpaolo rafforzi il piano di sviluppo internazionale della maison, puntando su boutique nelle nuove capitali del lusso e su progetti di interior design legati all’ospitalità di alta fascia.

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato il ruolo della banca nel promuovere il Made in Italy nel mondo e nel sostenere la competitività delle imprese del territorio, con oltre 3 miliardi di euro erogati nei primi nove mesi del 2025 a PMI, privati e famiglie.