Intesa Sanpaolo protezione rinnova Area X a Torino

In una veste completamente rinnovata Area X riapre le porte in Via Francesco d’Assisi 12, nel cuore di Torino. Lo spazio esperienziale di Intesa Sanpaolo Protezione, inaugurato nel 2019, torna quindi protagonista. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura assicurativa consapevole, accessibile e coinvolgente.

Grazie a Capgemini e Dotdotdot, Area X è un ambiente immersivo e interattivo, pensato per educare giovani, famiglie e scuole alla protezione dai rischi quotidiani. Non più solo tutela preventiva, ma strumento abilitante per realizzare progetti futuri.

Esperienze digitali e attività per tutti

La riapertura ufficiale è prevista per il 27 settembre, con un weekend ricco di eventi. Laboratori per bambini, giochi multimediali, caccia al tesoro e spettacoli teatrali con la Compagnia del Teatro dell’Improvvisazione del Vigentino.

Dal 1° ottobre, Area X sarà aperta gratuitamente dal mercoledì alla domenica (10:00–19:00), con prenotazione su Made Ticket. Tra le novità, un videogame educativo ambientato nel “regno di Harmonia”, dove i visitatori potranno costruire e proteggere la propria isola, imparando i concetti base della protezione assicurativa in modo ludico e intuitivo.

Lo spazio ospiterà anche dibattiti, incontri e iniziative legate agli eventi della città e alle attività del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di stimolare il dialogo su temi di protezione, previdenza e innovazione.

Virginia Borla, AD di Intesa Sanpaolo Assicurazioni

“Dal 2019 Area X ha coinvolto oltre 12.000 visitatori e generato 6,5 milioni di visualizzazioni digitali. Vogliamo continuare a promuovere una cultura assicurativa diffusa, soprattutto tra i giovani,”. Area X si conferma un punto di riferimento per l’educazione finanziaria e assicurativa, trasformando concetti complessi in esperienze concrete e coinvolgenti, al servizio di una società più consapevole e preparata.