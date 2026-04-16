Intesa Sanpaolo porta a Miart un dialogo d’autore tra Ryman e Schifano

Intesa Sanpaolo rinnova e rafforza il suo legame con Miart 2026, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea in programma a Milano dal 17 al 19 aprile. Per questa edizione, la Banca – main partner della manifestazione – presenta un progetto espositivo di grande respiro dedicato a Robert Ryman e Mario Schifano. I due sono infatti protagonisti assoluti dell’arte del Novecento, accomunati da una sensibilità musicale che dialoga perfettamente con il tema della fiera. Tema quest’anno ispirato al jazz modale di Miles Davis e John Coltrane.

La mostra, curata da Nicola Ricciardi, si intitola “Ryman / Schifano, Standard / Variations. 1960 – 1970: improvvisazioni controllate dal modale al monocromo” . Nasce nello spazio lounge di Intesa Sanpaolo all’interno di Miart. Qui saranno esposti due capolavori provenienti dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte del patrimonio artistico del Gruppo: Analogo (1961) di Schifano e Winsor 20 (1966) di Ryman.

Una mostra nel caveau di Intesa in Piazza Scala

Il percorso prosegue poi alle Gallerie d’Italia – Milano. I visitatori potranno ammirare la monumentale Surface Veil IV di Ryman in Sala Manzoni e, in via eccezionale, accedere al caveau museale di Piazza Scala. Un luogo normalmente chiuso al pubblico, progettato da Luca Beltrami nei primi anni del Novecento, che custodisce 500 opere del XX e XXI secolo della collezione Intesa Sanpaolo. Durante i giorni di Miart, il caveau sarà visitabile su prenotazione, offrendo un’esperienza unica tra pannelli scorrevoli, archiviazione museale e percorsi espositivi inattesi.

Accanto al progetto artistico, Intesa Sanpaolo conferma anche la presenza della propria Private Banking, che nella lounge del Gruppo offrirà servizi di art advisory dedicati a collezionisti e investitori. Un’attività che si inserisce nella visione della Banca. Ovvero considerare l’arte non solo come patrimonio culturale, ma anche come componente strategica nella pianificazione patrimoniale delle famiglie e degli imprenditori.

Secondo Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, questa edizione di Miart è un’occasione per ribadire il ruolo della Banca nel sostenere la cultura contemporanea e valorizzare le proprie collezioni. Un impegno condiviso anche da Cristiana Fiorini, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking. Fiorini evidenzia come il collezionismo sia oggi una chiave di lettura fondamentale per comprendere l’evoluzione del patrimonio delle famiglie italiane.

Il legame tra Intesa Sanpaolo e Miart è dunque un tassello di una strategia più ampia: promuovere la crescita culturale del territorio. E consolidare la centralità di Milano nel panorama artistico internazionale e offrire alla città un motore di sviluppo economico e creativo.

GLI INCONTRI IN FIERA

Allianz MiCo South Wing – Milano.

Gate 1 – Parco City Life / Gate 2 – Viale Eginardo.

miart 2026 – Lounge Intesa Sanpaolo.

Venerdì 17 aprile, ore 18:00.

La riduzione dell’aliquota IVA al 5% e le novità introdotte da “Italia in Scena”

In collaborazione con Gruppo Apollo

Saluti introduttivi:

Nicola Ricciardi, Direttore artistico di Miart.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia.

Interventi:

Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura della Camera.

Guido Guerzoni, docente Università Bocconi.

Andrea Sirio Ortolani, Vicepresidente Gruppo Apollo e Presidente Associazione Nazionale Galleria d’Arte Moderna.

Modera: Nicolas Ballario, critico d’arte e giornalista.

Sabato 18 aprile, ore 17:00

Come valorizzare e trasmettere le collezioni d’arte: trusts e fondazioni.

Interventi:

Maria Grazia Longoni Palmigiano, LCA Studio Legale.

Stefano Loconte, Studio Legale Loconte & Partners.

Modera: Sara Parodi, Intesa Sanpaolo Private Banking.

GLI APPUNTAMENTI NEL CAVEAU DELLE GALLERIE D’ITALIA

Gallerie d’Italia – Milano, ingresso da Via Manzoni 10.

Visite guidate di 45 minuti (slot delle 13.00 in inglese).

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria: milano@gallerieditalia.com.

Ingresso gratuito per i possessori di un biglietto Miart..

Orari:

Venerdì 17 aprile: 13.00 – 18.00.

Sabato 18 aprile: 13.00 – 18.00.