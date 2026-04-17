Intesa Sanpaolo nomina Paolo Grandi alla guida di Fideuram: nuova era per la prima private bank italiana

L’Assemblea di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, con il voto unico di Intesa Sanpaolo, ha ufficializzato una nomina di grande peso per il settore finanziario italiano. Paolo Maria Vittorio Grandi è il nuovo Presidente del CdAe sia di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking sia di Intesa Sanpaolo Private Banking. Una scelta che rafforza ulteriormente la governance della prima private bank italiana e una delle più importanti in Europa.

La nomina arriva in un momento strategico per il Gruppo, che continua a investire nella crescita del wealth management e nella valorizzazione del patrimonio delle famiglie e degli imprenditori italiani. Grandi, già Consigliere di Intesa Sanpaolo, Presidente del Comitato Governance e membro del Comitato Nomine, porta con sé un bagaglio professionale che lo rende una figura di assoluto riferimento.

Un profilo di altissimo livello per guidare la private bank di Intesa

Nato a Milano nel 1954, laureato con lode in Scienze Politiche alla Cattolica e specializzato presso l’ICMB di Ginevra, Grandi ha attraversato da protagonista oltre quattro decenni di evoluzione del sistema bancario italiano. Dall’analisi dei settori industriali al Credito Italiano, alla trasformazione del Mediocredito Lombardo. Fno alla costruzione dell’area merchant banking del Gruppo Cariplo, la sua carriera è un percorso continuo di innovazione e responsabilità crescenti.

In Banca Intesa prima e in Intesa Sanpaolo poi, Grandi ha ricoperto ruoli chiave. E’ stato Co‑Responsabile del Private Equity, Responsabile della Direzione Partecipazioni, guida delle operazioni di M&A del Gruppo,. Fino al ruolo di Chief Governance Officer, con responsabilità che hanno abbracciato M&A, partecipazioni, affari legali, organi sociali, cultura e patrimonio storico. È stato inoltre protagonista dell’operazione UBI Banca, una delle più rilevanti degli ultimi anni nel panorama bancario europeo. Oggi siede anche nei CdA di Intesa Sanpaolo Wealth Management, IEO, Camfin e CENTAI Institute.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking: una realtà leader in Europa

La private bank del Gruppo Intesa Sanpaolo è un colosso del settore:

oltre 424,7 miliardi di euro di asset under management.

1,6 miliardi di utile netto consolidato.

13,2 miliardi di raccolta netta.

7.000 consulenti e private banker.

un portafoglio medio pro‑capite di 61 milioni di euro.

Una macchina complessa e strategica, che riunisce le reti Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e la rete estera. La guida di Paolo Grandi rappresenta quindi un tassello fondamentale per consolidare la leadership del Gruppo nel wealth management europeo.

Una nomina che guarda al futuro

Intesa Sanpaolo affida a una figura di grande esperienza la responsabilità di accompagnare Fideuram in una fase di ulteriore crescita, innovazione e rafforzamento del suo ruolo centrale del sistema finanziario italiano. Una nomina che non è solo un passaggio formale, ma un segnale chiaro. Il Gruppo punta su una governance solida, competente e capace di interpretare le sfide del futuro con visione strategica. Paolo Grandi, con il suo percorso e la sua autorevolezza, è la persona giusta per guidare questa nuova fase.