Intesa Sanpaolo guida la transizione energetica in Europa

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, ha agito come advisor finanziario per BayWa r.e. . Lo ha fatto nella cessione a Encavis AG di un portafoglio di impianti a energia rinnovabile da 199 MW situati nel nord della Spagna.

La Spagna cuore delle energie rinnovabili

BayWa r.e. è un operatore indipendente tedesco attivo nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ha ceduto a Encavis, tra i principali produttori europei nel settore – tre parchi eolici da circa 142 MW . E inoltre due impianti fotovoltaici da 57 MWp, localizzati a circa 40 km da Saragozza, nella regione dell’Aragona.

Questa operazione, quindi, conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, come partner strategico nei servizi di advisory a livello internazionale. Il gruppo Intesa sostiene la transizione energetica e lo sviluppo di soluzioni sostenibili.

La divisione IMI CIB

Con una consolidata esperienza nel settore delle energie rinnovabili, la Divisione IMI CIB continua quindi a supportare operazioni di scala europea. E inoltre contribuisce attivamente alla decarbonizzazione del mix energetico.

Le operazioni di Intesa più rilevanti

Advisor finanziario di F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, nel consolidamento delle attività legate alla transizione energetica in Sorgenia.

Advisor del Gruppo Enel per la partnership con Masdar, società emiratina attiva nel fotovoltaico in Spagna.

Co-advisor nell’operazione congiunta Masdar–Iberdrola per il co-investimento nella wind farm offshore Baltic Eagle da 476 MW nel Mar Baltico tedesco.