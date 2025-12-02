Intesa Sanpaolo finanzia Yachtline 1618 con 35 milioni di euro

Intesa Sanpaolo ha finziato con 35 milioni di euro Yachtline 1618 S.p.A., azienda pisana specializzata nella progettazione e realizzazione di arredi di alta gamma per yacht e residenze di lusso. L’operazione è stata perfezionata dalla Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con la struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI CIB. Il finanziamento rientra nella strategia del Gruppo volta a sostenere le eccellenze del Made in Italy.

Obiettivi dell’operazione di Intesa

Il sostegno finanziario consentirà a Yachtline 1618 di consolidare la propria presenza sui mercati internazionali e di investire in quattro direttrici strategiche:

Internazionalizzazione: espansione sui mercati esteri e valorizzazione della maestria artigianale italiana.

Digitalizzazione e sicurezza informatica: implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate per processi produttivi e protezione dei dati.

Efficienza energetica e sostenibilità: investimenti per ridurre consumi e favorire la produzione da fonti rinnovabili.

Acquisizione e fidelizzazione di aziende: rafforzamento della leadership in un settore dove tradizione e competenza tecnica sono sempre più rare.

Yachtline 1618: eccellenza italiana

Fondata nel 1994, Yachtline 1618 opera in quattro stabilimenti (Bientina, Genova, Lugnano e Vicopisano) con circa 250 dipendenti. Vanta clienti di prestigio come Azimut Benetti, Sanlorenzo, Lürssen, The Italian Sea Group e Isa Yacht, con una quota export pari al 62% del fatturato. Negli ultimi cinque anni l’azienda ha investito in nuovi impianti e immobili. Inotre ha consolidato la propria presenza nei mercati internazionali della nautica di lusso e negli interni di residenze esclusive negli Emirati Arabi Uniti e negli Stati Uniti.

Il ruolo di Intesa Sanpaolo per le PMI

“Intesa Sanpaolo conferma i sostegno alla crescita competitiva delle PMI italiane, anche attraverso strumenti di finanza straordinaria (IPO, M&A) un tempo riservati ai grandi gruppi industriali.

Fiorenzo Bandecchi, Presidente Yachtline 1618

“Intesa Sanpaolo è da sempre il nostro primo istituto di riferimento. Questo finanziamento consolida un rapporto solido e ci permette di crescere ulteriormente.”

Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo

“Yachtline 1618 è un modello virtuoso di impresa che unisce tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Con il finanziamento da 35 milioni intendiamo supportarne la crescita sostenibile e la valorizzazione del Made in Italy sui mercati internazionali.”