Intesa Sanpaolo finanzia l’energia negli Stati Uniti

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, consolida il proprio ruolo internazionale partecipando a un finanziamento di circa 290 milioni di dollari. Il finanziemento è destinato a un nuovo progetto di accumulo energetico a batteria negli Stati Uniti. Si tratta del sistema Roccasecca, un impianto da 127 MW / 506 MWh in costruzione a Boulder City, Nevada. L’impianto entrerà in esercizio commerciale nel 2026 e contribuirà a rendere più efficiente e flessibile la rete elettrica del sud‑ovest americano.

Intesa Sanpaolo un impegno per le energie rinnovabili

L’operazione si inserisce nel processo di vendita del progetto da parte di IOWN Energy, per conto di Eolus North America, a DESRI, uno dei principali produttori indipendenti di energia negli USA. È un tassello importante nella strategia di Intesa Sanpaolo, che continua a sostenere infrastrutture energetiche avanzate. Oltre a progetti chiave per la transizione energetica globale.

Come ha spiegato Nicola Doninelli, Head of Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI CIB, iniziativa conferma l’impegno della banca nel supportare tecnologie fondamentali per il futuro. L’accumulo energetico è infatti un elemento essenziale per integrare le rinnovabili e garantire stabilità ai sistemi elettrici. Doninelli ha sottolineato come Intesa Sanpaolo metta a disposizione competenze di project finance. Oltre a una profonda conoscenza del settore per sostenere progetti che rendono il sistema energetico più sostenibile e resiliente.

Intesa negli Stati Uniti: impegno di lunga durata

All’interno del finanziamento, la Divisione IMI CIB ha ricoperto il ruolo di Coordinating Lead Arranger, confermando la capacità di Intesa Sanpaolo di guidare operazioni complesse nel settore delle energie rinnovabili. Questa operazione rafforza la presenza del Gruppo in un mercato strategico in cui è attivo da tempo nel supportare infrastrutture energetiche sostenibili. Il progetto Roccasecca si aggiunge infatti a numerose iniziative già finanziate nel Paese, come il grande impianto fotovoltaico Big Muddy in Illinois. Si tratta di uno dei più importanti del Midwest. È la conferma di un impegno costante nell’accelerare la transizione energetica nelle Americhe.

La banca, guidata dal CEO Carlo Messina, (nella foto) può contare su una presenza consolidata nelle Americhe attraverso uffici e filiali dedicate al corporate banking e alle operazioni cross‑border. Negli anni ha supportato clienti corporate e istituzioni finanziarie in operazioni strategiche nei settori energia, infrastrutture e industria. Rafforzando così il proprio ruolo di partner globale per la crescita sostenibile.

Con oltre 425 miliardi di euro di impieghi e più di 1.500 miliardi di attività finanziaria della clientela, Intesa Sanpaolo è oggi il principale gruppo bancario italiano e uno dei leader europei nel wealth management. Il suo impegno ESG la colloca ai vertici mondiali per impatto sociale. La sua strategia è chiara: sostenere la decarbonizzazione e accompagnare imprese e territori nella transizione sostenibile.