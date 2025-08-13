Intesa Sanpaolo e Milano Cortina 2026: al via la partnership olimpica

Intesa Sanpaolo ha ufficializzato la sua partecipazione come Premium Partner ai XXV Giochi Olimpici Invernali e ai XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il massimo livello tra gli sponsor nazionali. L’accordo è stato siglato con la Fondazione Milano Cortina 2026, confermando il ruolo centrale del Gruppo nel sostenere i più importanti eventi sportivi internazionali ospitati in Italia.
A vent’anni dalla sua partecipazione ai Giochi di Torino 2006, Intesa Sanpaolo rinnova il suo impegno nello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del merito. La presenza della Banca, guidata da Carlo Messina, si articolerà in diverse iniziative fino alla conclusione dei Giochi.
Partecipazione al Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica con testimonial, clienti e colleghi.
Contributo all’Olimpiade Culturale con mostre nelle Gallerie d’Italia, in particolare a Milano e Vicenza.
Coinvolgimento dei dipendenti come volontari olimpici.
Allestimenti a tema olimpico nelle sedi, filiali e canali digitali.
Rafforzamento della partnership con Visa come Preferred Issuing Bank Partner in Italia.
Intesa Sanpaolo riconosce nei valori dello sport – lealtà, rispetto delle regole, disciplina, merito – principi affini alla propria cultura d’impresa. Con 417 miliardi di euro di impieghi e 1.400 miliardi di euro di attività finanziaria della clientela (dati marzo 2025), il Gruppo è leader in Italia e protagonista in Europa nel wealth management, con forte vocazione digitale e attenzione all’ESG.
Gli obiettivi Intesa del 2025
115 miliardi di euro in erogazioni Impact per la comunità e la transizione verde
1,5 miliardi di euro per il programma di supporto alle persone in difficoltà (2023–2027)
Le Gallerie d’Italia, rete museale della Banca, continueranno a essere un punto di riferimento culturale, ospitando progetti artistici di alto valore in sinergia con lo spirito olimpico.