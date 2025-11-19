Intesa Sanpaolo, Carlo Messina premiato “European Banker of the Year”

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di European Banker of the Year 2024. Il riconoscimento è assegnato dall’associazione internazionale di giornalisti economico-finanziari “The Group of 20+1”. La cerimonia si è svolta nella suggestiva Sala degli Imperatori del Römer, alla presenza di oltre 200 ospiti e di personalità del mondo economico e istituzionale. Tra questi l’Ambasciatore italiano in Germania Fabrizio Bucci e Sergio Ermotti, Group CEO di UBS e vincitore del premio nel 2023.

Il riconoscimento è stato attribuito a Messina per i risultati straordinari conseguiti dal Gruppo dal 2013 a oggi. Il valore di Borsa di Intesa Sanpaolo è più che triplicato, nel 2024 è stato registrato il più alto utile netto della storia dell’istituto, La banca ha rafforzato il proprio impegno nella transizione ecologica e nella responsabilità sociale. “Ricevo questo premio a nome di tutte le persone di una banca che unisce solidità e valori . Ha dichiarato Messina. Redditività e impatto sociale siano complementari e che trasformare i risparmi in fiducia, e la fiducia in crescita e coesione, sia la missione di una banca credibile e affidabile.”

Il riconoscimento ha trovato ampio consenso tra gli osservatori internazionali

Sergio Ermotti ha sottolineato come “un vero leader del settore bancario europeo, capace di decisioni basate su competenza ed esperienza, guidato da una visione chiara e da grande passione”. Albrecht F. Schirmacher, presidente di “The Group of 20+1”, ha evidenziato la longevità della leadership di Messina. E inoltre il valore del suo impegno sociale, che va oltre i risultati finanziari.

Il valore di Intesa

Con 421 miliardi di euro di impieghi e oltre 1.400 miliardi di attività finanziarie della clientela a fine settembre 2025, Intesa si conferma il principale gruppo bancario italiano. E uno dei leader europei nel wealth management, con un forte orientamento al digitale e al fintech. Il Gruppo ha avviato un programma di Intelligenza Artificiale su larga scala con circa 150 use case già in sviluppo. Inoltre ha stanziato 115 miliardi di euro entro il 2025 per la transizione verde e progetti di impatto sociale.