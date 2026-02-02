Intesa Sanpaolo: aumenti di capitale per i piani di incentivazione 2026-’29

Il CsA di Intesa Sanpaolo ha deliberato di sottoporre all’Assemblea del 30 aprile una serie di misure strategiche legate ai futuri piani di incentivazione del Gruppo. In particolare, quindi, saranno presentati:

gli aumenti di capitale a servizio dei Piani LTI 2026-2029, destinati alla generalità dei dipendenti.

l’aggiornamento del numero massimo di azioni relative alla delega concessa dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022 per il Performance Share Plan 2022-’25.

I nuovi Piani LTI 2026-2029 di Intesa

I piani di incentivazione a lungo termine previsti per il periodo 2026-2029 sono due:

Performance Share Plan 2026-2029

E’ rivolto ai Risk Taker e al Middle Management. Prevede l’assegnazione di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo subordinate al raggiungimento di specifici obiettivi di performance del Piano d’Impresa 2026-2029. Le azioni saranno emesse tramite aumento gratuito di capitale.

LECOIP 2026-2029 (Leveraged Employee Co-Investment Plan)

Destinato a tutti gli altri dipendenti del Gruppo in Italia, prevede:

l’attribuzione gratuita di azioni di nuova emissione.

la possibilità di sottoscrivere un Piano di Investimento basato su ulteriori azioni di nuova emissione, acquistabili a un prezzo scontato rispetto al valore di mercato.

Aggiornamento del Performance Share Plan 2022-2025

Il piano, approvato nel 2022 e rivolto a Risk Taker e Middle Management, prevedeva la facoltà per il Consiglio di aumentare gratuitamente il capitale sociale tramite emissione di azioni ordinarie. All’Assemblea del 30 aprile sarà quindi sottoposto l’aggiornamento del numero massimo di azioni da emettere a servizio del piano.

La documentazione relativa sarà resa disponibile anche al pubblico nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutti gli aumenti di capitale sono subordinati alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Numeri chiave delle operazioni

Performance Share Plan 2026-2029

Massimo 62 milioni di azioni da emettere, pari allo 0,34% del capitale sociale post operazione.

LECOIP 2026-2029

In caso di adesione totale, massimo 246 milioni di azioni (76 milioni gratuite e 170 milioni a pagamento), pari all’1,39% del capitale sociale post operazione.

Performance Share Plan 2022-2025

E’ prevista anche l’emissione aggiuntiva di massimo 40 milioni di azioni, pari allo 0,22% del capitale sociale post operazione.