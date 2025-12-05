Intesa punta sui giovani: formazione, credito e inclusione finanziaria

Completamento di Intesa Sanpaolo della convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Invitalia e ABI. L’obiettivo è quello di sostenere la nuova imprenditorialità giovanile per cui Intesa mette a disposizione un pacchetto di iniziative diverse e già operative. Iniziative pensate proprio per favorire formazione, occupazione, imprenditorialità e inclusione finanziaria.

Le principali misure attive di Intesa

Incentivi alle assunzioni. S-Loan Soluzione Lavoro Finanziamento dedicato alle imprese che favorisce la crescita occupazionale e sostiene gli investimenti. Premialità sul tasso di interesse in caso di nuove assunzioni, con focus su giovani e donne.

Avvio di nuove attività. Microcredito Imprenditoriale Supporta progetti di nuova imprenditorialità, facilitando l’accesso al credito tramite il Fondo di Garanzia per le PMI. Copre investimenti iniziali, attrezzature, scorte e formazione.

Condizioni agevolate per nuove partite IVA. Welcome Pack Nuova Imprenditoria Offerta dedicata alle attività con partita IVA aperta da meno di 24 mesi. Include conto corrente e carta di debito aziendale a condizioni agevolate, semplificando l’avvio e la gestione dei primi mesi.

Inclusione finanziaria. IsyPrime Conto digitale a canone zero di isybank, riservato agli under 35, con operazioni gratuite e illimitate in Italia e all’estero.

Accesso alla casa. Mutuo Giovani Under 36 Finanziamento fino al 100% del valore dell’immobile, con durata fino a 40 anni e opzioni di flessibilità gratuite per adattare il rimborso alle esigenze del cliente.

Sostegno allo studio, ITS e Master. Restituzione a partire dal secondo anno dopo la laurea, fino a 30 anni. Ad oggi ha sostenuto oltre 50.000 studenti, con erogazioni pari a 900 milioni di euro.

Formazione e inserimento lavorativo. Giovani e Lavoro Programma sviluppato con Generation Italy, offre percorsi formativi intensivi e gratuiti per giovani 18–29 che non studiano e non lavorano. Obiettivo: sviluppare competenze richieste dalle imprese e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

A chi giovano queste iniziative

Giovani imprenditori, che trovano strumenti concreti per avviare nuove attività.

Studenti e neolaureati, che possono finanziare percorsi di studio e formazione.

Under 35 e under 36, che accedono a soluzioni bancarie e mutui agevolati.

Imprese, che beneficiano di incentivi per assumere giovani e donne.

In sintesi, Intesa Sanpaolo rafforza il proprio ruolo di banca a sostegno delle nuove generazioni, con un approccio integrato che unisce credito, formazione e inclusione sociale.