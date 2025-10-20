Intesa lancia ELITE Lounge per le PMI del Centro-Est Europa

Intesa Sanpaolo, attraverso la sua Divisione International Banks, inaugura ELITE Lounge dedicata alle PMI del Centro-Est Europa, clienti delle banche estere del Gruppo. Il progetto nasce dalla collaborazione con ELITE, l’ecosistema di Euronext a supporto delle PMI nel loro percorso di crescita e nell’accesso ai mercati dei capitali.

Una lounge di Intesa attiva dal 2018

La nuova Lounge rappresenta un’evoluzione della partnership strategica tra Intesa Sanpaolo ed ELITE, attiva dal 2018 con la Divisione Banca dei Territori. In sette anni sono state realizzate 24 Lounge che hanno coinvolto oltre 480 imprese italiane. Inoltre hanno facilitato operazioni di apertura del capitale, fusioni, acquisizioni, emissioni di debito strutturato per un totale di 160 mio. di euro tramite Basket Bond.

ELITE Lounge Intesa Sanpaolo offre alle aziende selezionate un percorso strutturato di formazione e networking, con il supporto di consulenti italiani e internazionali. L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività delle imprese, promuovendo sostenibilità, leadership, strategia aziendale e internazionalizzazione. E inoltre facilitare l’accesso a un network europeo di imprenditori, top executive e investitori.

“Questa iniziativa è un’opportunità concreta per le imprese clienti delle nostre banche all’estero. La nuova Lounge e quelle future rappresentano un valore aggiunto nella nostra offerta e rafforzano il posizionamento in mercati sempre più evoluti.”. Ha detto Paola Papanicolaou, Chief della Divisione International Banks di Intesa Sanpaolo.

“Crediamo che ogni impresa, se messa nelle giuste condizioni, possa diventare protagonista del cambiamento. Con questa Lounge, rafforziamo la collaborazione con Intesa e acceleriamo l’internazionalizzazione del nostro ecosistema.”. Ha aggiunto Marta Testi, CEO di ELITE – Gruppo Euronext.“

Intesa Sanpaolo è il principale gruppo bancario italiano, con 419 miliardi di euro di impieghi e 1.400 miliardi di euro di attività finanziaria della clientela al giugno 2025. Leader europeo nel wealth management, è orientato al digitale e al fintech, con 150 use case di Intelligenza Artificiale in sviluppo. In ambito ESG, inoltre, il Gruppo ha previsto 115 miliardi di euro di erogazioni Impact entro il 2025 oltre a un programma di 1,5 miliardi di euro. Il tutto a sostegno delle persone in difficoltà. Le Gallerie d’Italia, rete museale della banca, valorizzano il patrimonio artistico e culturale del Gruppo.