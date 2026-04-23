Intesa e Fideuram lanciano SFERA+: protezione integrata

SFERA+ è la nuova proposta nata dalla collaborazione tra Fideuram‑Intesa Sanpaolo Private Banking, Intesa Sanpaolo Assicurazioni e le reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments. Ha l’obiettivo di portare la protezione assicurativa al centro della consulenza patrimoniale evoluta. Non si tratta di un prodotto accessorio, ma di un vero pilastro della pianificazione finanziaria, pensato per integrare in modo organico investimenti, gestione del rischio e tutela del patrimonio.

La soluzione è stata progettata dalla Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo

La soluzione è stata progettata dalla Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo con un approccio completamente nuovo. Un contratto unico, modulare e flessibile, capace di adattarsi alle diverse fasi della vita del cliente secondo una logica lifecycle. SFERA+ permette di combinare in un’unica architettura la protezione della persona, della famiglia, della salute e dei beni, con la possibilità di aggiungere o rimuovere coperture. Oltre a modificare massimali e includere più persone o immobili in base alle esigenze che cambiano nel tempo.

La protezione familiare copre gli eventi della vita quotidiana che possono mettere a rischio patrimonio e reputazione; la protezione della casa difende gli immobili da imprevisti e danni rilevanti. E include anche eventuali proprietà a reddito; la componente salute garantisce accesso rapido alle cure, tutela del reddito e gestione dei grandi eventi sanitari. Le nuove sottoscrizioni sono possibili fino a 70 anni, con rinnovi fino a 90 anni e senza questionario sanitario al momento del rinnovo, ampliando così la platea dei clienti che possono beneficiare della soluzione.

Accanto alla struttura assicurativa, SFERA+ introduce un ecosistema di servizi dedicati che coinvolge oltre 1.500 professionisti di Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Ha un servizio clienti dedicato, un’app specifica, un sistema di tracciamento dei sinistri e figure specialistiche formate per accompagnare consulenti e clienti nella gestione post‑vendita. Un modello che punta a garantire continuità, qualità del servizio e un’esperienza semplice e trasparente.

Il comparto della protezione vale 23 miliardi

Il contesto in cui nasce SFERA+ è caratterizzato da un aumento dell’aspettativa di vita, da patrimoni sempre più complessi da gestire e da una crescente esposizione ai rischi personali, sanitari e finanziari. In Italia, il comparto della protezione vale circa 23 miliardi di euro e cresce del 7‑8% l’anno, ma resta ancora lontano dagli standard europei:. Infatti solo l’11% delle abitazioni è assicurato e la spesa sanitaria privata supera i 41 miliardi di euro l’anno. È evidente, quindi, la necessità di integrare la gestione del rischio nella pianificazione finanziaria, affinché la protezione diventi parte dell’asset allocation e contribuisca alla continuità dei piani patrimoniali.

SFERA+ risponde esattamente a questa esigenza, allineandosi alle linee guida del Piano d’Impresa 2026–2029 del Gruppo Intesa Sanpaolo, che individua nella consulenza evoluta uno dei principali driver di crescita. La nuova soluzione conferma il ruolo centrale delle attività di wealth management, protection e advisory, sostenute da fabbriche prodotto integrate e da reti distributive altamente specializzate. Con questo lancio, Fideuram‑ISPB e Intesa Sanpaolo Assicurazioni rafforzano la loro leadership nel mercato italiano della consulenza patrimoniale, offrendo ai clienti uno strumento capace di proteggere il presente e pianificare il futuro.