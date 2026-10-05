Intesa accelera su MPS con Delfin

Intesa Sanpaolo compie un nuovo passo nella partita per MPS. Rafforza la propria offerta pubblica di acquisto e scambio grazie all’impegno di adesione assunto da Delfin, uno dei principali azionisti della banca senese. La holding della famiglia Del Vecchio ha infatti annunciato il sostegno all’operazione. Confermando così a volontà di conferire la propria partecipazione e di mantenere una linea coerente con le condizioni dell’offerta anche in sede assembleare.

Intesa punta a generare valore immediato per gli azionisti di MPS

L’istituto guidato da Intesa ribadisce che l’Opas punta a generare valore immediato e sostenibile per gli azionisti di MPS. E inoltre punta a garantire prospettive di sviluppo per Siena e per il territorio toscano. Secondo la banca, il progetto alternativo annunciato da MPS presenterebbe invece una struttura più complessa, caratterizzata da maggiori elementi di incertezza. E soprattutto da rischi legati all’esecuzione delle sinergie previste.

Offerta inefficace se il 29 ottobre MPS approva alcune delibere contrarie

Intesa Sanpaolo ha inoltre chiarito che l’offerta perderebbe efficacia qualora l’assemblea di MPS convocata per il 29 ottobre approvasse alcune delle delibere indicate all’ordine del giorno. In tale scenario, la banca farebbe valere il mancato avveramento delle condizioni previste per il buon esito dell’operazione. Nel frattempo, Intesa conferma la volontà di rendere l’offerta ancora più attrattiva attraverso un incremento della componente in denaro del corrispettivo. Questo in caso in cui l’Opas proseguisse secondo il percorso previsto. Il gruppo sottolinea inoltre l’intenzione di accompagnare l’operazione con iniziative concrete a sostegno di Siena e della Toscana, ribadendo il ruolo strategico che il territorio avrà nel progetto industriale.