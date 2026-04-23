International Paper “divora” NORPAC, un colosso del west coast

International Paper ha annunciato un’operazione destinata a ridisegnare gli equilibri del settore cartario nordamericano. Ha acquisito North Pacific Paper Company (NORPAC) per circa 360 milioni di dollari, ceduta dal fondo One Rock Capital Partners. Un’operazione che non solo amplia la capacità produttiva del gruppo, ma consolida la sua presenza strategica sulla West Coast,. Un’area dove la domanda di cartone ondulato riciclato leggero e ad alte prestazioni è in forte crescita.

NORPAC è una realtà storica del settore: fondata nel 1976 come joint venture tra Nippon Paper Industries e Weyerhaeuser. Ha attraversato negli anni una profonda trasformazione industriale. E’ passata dalla produzione di newsprint alla carta da imballaggio riciclata, in risposta ai cambiamenti del mercato globale e alle politiche ambientali internazionali. Oggi l’azienda gestisce una grande cartiera a Longview, Washington, con circa 500 dipendenti e tre macchine continue capaci di produrre un milione di tonnellate annue di containerboard e altre tipologie di carta.

International Paper, leader mondiale nel packaging a base fibra

Per International Paper, leader mondiale nel packaging a base fibra, l’operazione rappresenta un tassello chiave della propria trasformazione strategica. Negli ultimi anni il gruppo ha avviato un profondo riposizionamento, fatto di investimenti mirati, razionalizzazione degli impianti e una crescente attenzione ai segmenti più dinamici del mercato. L’acquisizione di NORPAC si inserisce in questo percorso, migliorando la flessibilità operativa, riducendo i costi e ampliando la capacità produttiva in un’area geografica cruciale.

Tom Hamic, Executive Vice President e Presidente di Packaging Solutions North America.

“L’operazione si integra perfettamente con la strategia aziendale e rafforza la capacità di servire i clienti della West Coast grazie alla posizione geografica e alle competenze operative di NORPAC“.

Tony Lee, co‑fondatore di One Rock Capital Partners, ha sottolineato come la vendita rappresenti il coronamento di una trasformazione pluriennale che ha reso NORPAC un’azienda più moderna, efficiente e competitiva. L’ingresso in International Paper, ha aggiunto, permetterà alla società di crescere ulteriormente all’interno di una piattaforma industriale più ampia.

L’operazione, ancora soggetta ad approvazione regolatoria, conferma la volontà di International Paper di rafforzare il business degli imballaggi e di generare valore a lungo termine per clienti, azionisti e dipendenti. Un passo che arriva in un momento di forte evoluzione per il gruppo, impegnato anche nella futura separazione delle attività nordamericane da quelle EMEA. Obiettivo: rendere più snella e competitiva la struttura aziendale. Con l’acquisizione di NORPAC, International Paper non solo amplia la propria capacità produttiva, ma consolida la sua leadership in un mercato in rapida trasformazione. Un mercato in cui sostenibilità, riciclo e performance dei materiali sono ormai fattori decisivi.