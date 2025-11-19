Integrity360: Veca alla guida dei SOC europei

Integrity360 ha nominato Roberto Veca come nuovo SOC Manager e CyberSOC Functional Lead. Avrà la responsabilità del coordinamento dei Security Operation Centers dell’azienda. Con base a Dublino, Veca guiderà le attività dei SOC distribuiti in sei città strategiche: Roma, Madrid, Sofia, Stoccolma, Cape Town e la capitale irlandese.

La carriera di Veca è caratterizzata da un percorso di crescita costante nel settore della sicurezza informatica. Dopo gli inizi come penetration tester e leader di un team di offensive security, ha contribuito allo sviluppo di soluzioni per istituzioni finanziarie. Ha fatto parte del team di cybersecurity della seconda azienda navale europea, attiva sia nel comparto civile sia in quello militare. Nel corso degli anni ha ideato due prodotti innovativi che hanno avuto un impatto significativo sul mercato. Cypeer, una soluzione di Managed Detection and Response inserita da Gartner nella Market Guide.e CSI, una piattaforma di Cyber Threat Intelligence. Ha creato e diretto diversi team di sicurezza, dalla ricerca e sviluppo all’offensive security. Fino ai tre livelli di SOC distribuiti geograficamente, ai team di incident response e di cyber threat intelligence.

Chi è Roberto Veca

Veca si è laureato in Sicurezza Informatica presso l’Università degli Studi di Milano. Porta in Integrity360 una visione strategica e una profonda competenza tecnica, maturata in contesti complessi e internazionali. La sua nomina, quindi, rappresenta un passo importante per il rafforzamento della capacità operativa del gruppo.

Chi è Integrity360

Integrity360, con le sue dodici sedi regionali in Europa e Africa, offre una gamma completa di servizi che spaziano dalla valutazione dei rischi alla protezione, dal rilevamento alla risposta agli incidenti. L’azienda si propone come partner strategico per settori chiave quali finanza, assicurazioni, PA, sanità, retail, tlc e servizi pubblici.