Innovaway e SITS: l’IT smette di spegnere incendi e inizia a prevederli

Innovaway è una delle realtà italiane più solide e riconosciute nel mondo dei servizi ICT. Venticinque anni di esperienza, ottocento professionisti e una forte presenza internazionale, l’azienda supporta trecento clienti tra imprese e PA. Il suo lavoro spazia dalla progettazione e gestione di infrastrutture digitali all’Enterprise Service Management, fino ai servizi di BPO e alla ricerca industriale attraverso una R&D Unit dedicata. Un partner tecnologico che accompagna le organizzazioni lungo tutto il ciclo di vita dei servizi digitali, garantendo governance integrata, sicurezza e scalabilità.

È con questo profilo che Innovaway è arrivata a Londra per partecipare al SITS – Service Desk & IT Support Show. Si tratta del più importante evento europeo dedicato all’IT Service Management. SITS. Ogni anno richiama migliaia di professionisti, vendor tecnologici, system integrator, MSP, responsabili IT e buyer alla ricerca di soluzioni innovative. L’obiettivoi è quello di migliorare efficienza, qualità e sostenibilità dei servizi digitali. È un luogo dove si incontrano domanda e offerta, dove si osservano le nuove tendenze del settore e dove si costruiscono relazioni commerciali strategiche. Per molte aziende, partecipare significa accedere a nuove opportunità di business, confrontarsi con i principali player internazionali e presentare casi di successo a un pubblico altamente qualificato.

Innovaway avvia un confronto internazionale che conferma la direzione intrapresa

In questo contesto, Innovaway ha portato la propria esperienza all’interno della sessione “The Intelligence Revolution: How Agentic AI is Rewriting IT Operations”, organizzata da HCLSoftware. L’azienda ha raccontato come l’adozione di un modello basato su AI-powered automation e sull’approccio A2I – Augmented Agentic Intelligence stia trasformando il suo service delivery. Il passaggio più significativo riguarda l’abbandono del tradizionale modello reattivo “Break-Fix” a favore di un paradigma “Predict & Prevent”. Agenti AI e competenze umane lavorano insieme per anticipare i problemi, ridurre gli incidenti e migliorare la qualità del servizio.

Innovaway ha illustrato anche i vantaggi della migrazione verso una piattaforma AI-native, capace di centralizzare la gestione di una parte rilevante dei clienti e ridurre dispersioni operative. Un cambiamento che non riguarda solo la tecnologia, ma il modo stesso di concepire il supporto IT: meno frammentazione, più velocità, più capacità di scalare i servizi senza compromettere il controllo.

Come ha spiegato Antonio Burinato, Dg di Innovaway, utilizzare agenti AI in un modello puramente reattivo non risolve i limiti delle Operations, anzi rischia di amplificarli. La vera innovazione nasce quando l’automazione intelligente si combina con la collaborazione umana, creando un framework operativo capace di ridurre i costi nascosti. Oltre che di accelerare la delivery e rispondere alle esigenze sempre più stringenti dei clienti.

Il SITS, per Innovaway, non è stato solo un palcoscenico. E’ un’occasione per mostrare come l’AI agentica possa diventare un alleato strategico per gli MSP e per tutte le organizzazioni che vogliono rendere sostenibile la crescita dei propri servizi digitali. Un confronto internazionale che conferma la direzione intrapresa dall’azienda: integrare l’intelligenza artificiale nei modelli di service delivery mantenendo al centro il valore delle persone.