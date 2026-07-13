Infobip acquisisce SocketLabs

Infobip, la piattaforma globale di comunicazione cloud AI‑first, ha annunciato l’acquisizione di SocketLabs, società statunitense specializzata nell’infrastruttura e‑mail multi‑provider. L’operazione è strategica per il posizionamento internazionale dell’azienda. Aggiunge a Infobip 20 anni di esperienza nel settore della posta elettronica, tecnologie di monitoraggio vendor‑agnostic e funzionalità di routing intelligente. Tutti elementi sempre più cruciali per le imprese che gestiscono volumi elevati di comunicazioni digitali.

L’integrazione di SocketLabs consente a Infobip di offrire una gestione end‑to‑end dell’intera operatività e‑mail dei clienti. Questo superando i limiti dei provider tradizionali e garantendo visibilità completa su ciò che arriva realmente nelle caselle di posta. Come sottolinea Silvio Kutić, CEO di Infobip, questa acquisizione permette all’azienda di muoversi più rapidamente nei mercati chiave. In particolare Nord America e America Latina, dove SocketLabs ha costruito una presenza solida e una base clienti diversificata.

L’operazione si inserisce nella strategia di Infobip di accelerare la trasformazione in azienda AI‑first.

La piattaforma offre già soluzioni avanzate come l’Email Deliverability Agent, basato sull’intelligenza artificiale. E inoltre l’integrazione delle capacità analitiche di SocketLabs ne aumenterà ulteriormente precisione, automazione e capacità predittiva. Per le aziende e gli ISV, questo significa una gestione più efficiente delle campagne e‑mail, una riduzione dei rischi di deliverability e una maggiore affidabilità dei flussi di comunicazione.

Per Tim Moore, CEO di SocketLabs, l’ingresso in Infobip rappresenta “il passo naturale” di un percorso iniziato quasi vent’anni fa. La piattaforma globale di Infobip, le connessioni dirette con oltre 800 operatori e la visione AI‑first consentiranno a SocketLabs di espandere rapidamente le proprie funzionalità e raggiungere nuovi mercati.

L’acquisizione rafforza la competizione nel mercato CPaaS, dove Infobip è già riconosciuta come uno dei leader globali. La sua tecnologia raggiunge oltre 7 miliardi di dispositivi mobili in sei continenti. Ha più di 10.000 connessioni, e un portafoglio di soluzioni che copre omnichannel engagement, identity, autenticazione e contact center. I numerosi riconoscimenti internazionali — dal Gartner Magic Quadrant CPaaS al Fortune Europe’s Most Innovative Companies — confermano la solidità di una strategia che punta su innovazione, scalabilità e intelligenza artificiale.

SocketLabs, fondata nel 2009, porta in dote un’infrastruttura capace di gestire 1,2 miliardi di e‑mail al mese, con servizi utilizzati da oltre 2.000 aziende nei settori tecnologia, sanità, immobiliare, e‑commerce e altri ancora. La combinazione delle due realtà crea un unico fornitore in grado di offrire alle imprese una gestione completa, intelligente e affidabile di tutti i canali di comunicazione.