Industria Felix celebra le 124 PMI più competitive d’Italia

Crescono ricavi e redditività delle società di capitali italiane, segno di un tessuto produttivo nazionale sempre più solido e resiliente. È quanto emerge dall’inchiesta di Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, realizzata in collaborazione con Cerved.

Il quadro restituisce un’Italia caratterizzata da una forte presenza di micro e PMI, ma con medie e grandi aziende capaci di generare quote significative di valore aggiunto. Sul piano territoriale, il Nord si conferma locomotiva del Paese, seguito da un Centro stabile e da un Mezzogiorno in miglioramento. A trainare la crescita sono soprattutto manifattura specializzata, servizi avanzati e filiere tecnologiche. E inoltre settori che mostrano incrementi importanti in marginalità e solidità finanziaria. I risultati saranno presentati giovedì 11 dicembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte, durante il 67° evento Industria Felix, sesta edizione nazionale de “L’Italia che compete”. In questa occasione saranno premiate le 124 PMI più competitive d’Italia, riconosciute per performance gestionali e affidabilità finanziaria.

Sul palco si alterneranno imprenditori e top manager delle aziende premiate, insieme a ospiti di rilievo come il docente dell’Università Cattolica Francesco Lenoci. E inotre l’imprenditore Filippo Liverini, il commercialista Michele Chieffi, il ceo di Cerved Luca Peyrano, l’ad di ELITE Marta Testi. Olltre a numerosi rappresentanti di Banca Mediolanum, M&L Consulting Group ed EpyonVivida.

Elenco delle 124 imprese premiate

AGROALIMENTARE (7). Anastasi S.r.l., D & D Italia S.p.a. Sb, F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Grissitalia S.r.l., Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a., Riso Scotti S.p.a., San Giorgio S.p.a.

AMBIENTE (6). Iaquinta S.r.l. – Costruzioni & Ambiente, Oppimitti Costruzioni S.r.l., Pavind S.r.l., Progest S.p.a., Smarig S.r.l., Sorting Recycling Industries S.r.l.

CHIMICA E FARMACEUTICA (7). Bsp Pharmaceuticals S.p.a., Chemgas S.r.l., Farmila – Thea Farmaceutici S.p.a., I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A., Metlac S.p.a., Ppg Industries Italia S.r.l., Procos S.p.a.

COMMERCIO (2): Fratelli Arena S.r.l., Thea Farma S.p.a.

COMMERCIO ONLINE (8). Alpine S.r.l., Deghi S.p.a., Dielle S.r.l., Extremebit S.r.l., Greenva S.r.l., K Project S.r.l., Noir Srl, Stanartis S.r.l.

COMUNICAZIONE, CULTURA, INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO (8). Bagni D’arienzo S.r.l., Galileopro S.p.a., Infratel Italia S.p.a., Leo 3000 S.p.a., Museo Cappella Sansevero S.r.l., Reti tv Italiane S.p.a., Rsg Group Italia S.r.l., Santa Monica S.p.a.

CONDUZIONE FEMMINILE (1). Vis S.p.a.

COSTRUZIONI ED EDILIZIA (8). Biemme Finestre S.r.l., Enegreen S.p.a., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Greengen Group S.r.l., Infisud S.r.l., Metro 5 S.p.a., Wolf System S.r.l., Zanzar S.p.a.

ENERGIA & UTILITY (8). Bng S.p.a., Camas Energy S.r.l., Eviso S.p.a., Nova Aeg S.p.a., Nrg Med S.r.l., Pakelo Motor Oil S.p.a., Tugnolo A. & C. S.r.l., Umbria Energy S.p.a.

LOGISTICA E TRASPORTI (9). F.lli Pierro S.r.l., Fracht Italia S.r.l., Grimaldi Euromed S.p.a., Intermodaltrasporti S.r.l., Logicompany 3 S.r.l., Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud S.r.l., Trans Isole S.r.l., Trans Italia S.p.a., Ubv Group S.p.a.

MECCANICA (2). Icam S.p.a., Tecnimpianti S.p.a.

METALLI (6). Anodall Extrusion S.p.a., Cmo S.p.a., Lasim S.p.a., Safimet S.p.a. Sb, Sandrini Metalli S.p.a., T.M.L. S.r.l.

MODA (1). Leo Shoes S.r.l.

Altre PMI

PARTECIPATE A MAGGIORANZA PUBBLICA (15). A.C.D.A. S.p.a., Acquedotto Pugliese S.p.a., Ambiente Servizi S.p.a., Azienda Trasporti Pubblici S.p.a., Gestione Servizi Mobilità S.p.a., Infranet S.p.a., Liguria Digitale S.p.a. E inotre Nuova Fiera Del Levante S.r.l., Nuove Acque S.p.a., Nuovenergie S.p.a., Si.Ge.Ri.Co. S.p.a., Sistema S.r.l., Società Canavesana Servizi S.p.a., Soraris S.p.a., Tennacola S.p.a.

PMI INNOVATIVE (1). Vet S.r.l.

RISTORAZIONE (7). Aloha Eventi S.r.l., Auditore S.r.l., Community Cooking Leader S.r.l., E&A Factory S.r.l., Nettuno Multiservizi Società Cooperativa, Pellegrini S.p.a., Serenissima Ristorazione S.p.a.

SANITÀ (10). Athena S.p.a., Campo Del Vescovo Consorzio Di Cooperative Sociali, Clinica Veterinaria Privata S. Marco S.r.l., Mdm S.r.l., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale. Società Socioculturale Cooperativa Sociale, Unobravo S.r.l. Sb, Versoprobo Società Cooperativa Sociale, Villa Dei Pini S.p.a., Villa Margherita S.p.a.

SERVIZI INNOVATIVI (3). Acca Software S.p.a., Business Changers S.r.l., Terranova S.r.l.

SISTEMA CASA (2). Catellani & Smith S.r.l., Ro.Ial. S.r.l.

SOCIETÀ BENEFIT (2). As Labruna S.r.l., Pellemoda S.r.l. Sb

TURISMO (10). Ad International Assistance S.r.l., Aurore Development S.p.a., Avino S.r.l., Bellevue S.p.a., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.r.l.- E inotre Inter – Studioviaggi S.p.a., Russo Hotels S.r.l., Santa Caterina S.p.a., Ticketstation S.r.l., Villa Cimbrone S.r.l.

VITIVINICOLTURA (1). Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola