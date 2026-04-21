India e PMI italiane: un’occasione concreta per crescere oltre i confini

L’India non è più soltanto un gigante economico lontano. E’ un mercato che sta diventando centrale per le imprese italiane. Soprattutto per le PMI che cercano nuovi sbocchi, partner affidabili e opportunità di crescita in un contesto globale sempre più competitivo. Con una crescita prevista del 6,2%, una popolazione di 1,4 miliardi di persone e una forza lavoro giovane e altamente qualificata, il Paese offre un terreno fertile per chi vuole internazionalizzarsi con intelligenza.

Per cosa nasce “India–Italy Business Partner, Brighter Future”

L’evento è promosso da Il Sole 24 Ore e Banco BPM che il 22 aprile riunirà a Milano istituzioni, economisti, imprenditori e rappresentanti dei due Paesi. L’obiettivo è quello di raccontare, con dati e testimonianze, perché oggi l’India rappresenta una delle destinazioni più strategiche per le aziende italiane.

Perché le PMI italiane dovrebbero guardare all’India

Il quadro economico è già solido. L’interscambio Italia‑India ha superato i 15 miliardi di euro, oltre 600 aziende italiane operano nel Paese e i grandi gruppi – da Piaggio a Enel Green Power, da Brembo a Danieli – hanno già tracciato la strada. Ma la vera novità riguarda le opportunità emergenti per le PMI, che oggi trovano in India un mercato ricettivo, in trasformazione e con una domanda crescente di tecnologie, competenze e prodotti italiani.

Le aree più promettenti

Food processing e tecnologie alimentari, dove l’Italia è considerata un riferimento mondiale.

Macchinari per tessile, pelletteria e manifattura avanzata, richiesti per migliorare la qualità produttiva indiana.

Healthcare, dispositivi medici e tecnologie sanitarie, settore in forte espansione.

Arredo, design e interior, trainati dal boom immobiliare e dal segmento premium.

Tecnologie per acqua, rifiuti e smart city, ambiti prioritari per il governo indiano.

A tutto questo si aggiunge il recente accordo di libero scambio UE‑India, che apre ulteriormente il mercato e riduce barriere e complessità.

Cosa offre l’evento sull’India alle PMI

La mattinata del 22 aprile sarà un concentrato di analisi, strumenti e testimonianze utili per chi vuole capire come muoversi in India. Economisti, rappresentanti istituzionali e manager di grandi gruppi italiani racconteranno.

come leggere il mercato indiano, grazie all’analisi di Giuliano Noci.

quali settori offrono le migliori opportunità, con l’intervento dell’Ambasciatore Antonio Bartoli.

come operare concretamente in India, grazie al confronto con Banco BPM, SIMEST, SACE e la Indo‑Italian Chamber of Commerce.

quali strumenti finanziari e assicurativi sono disponibili per sostenere l’internazionalizzazione.

come le aziende italiane già presenti stanno crescendo, con testimonianze dirette di gruppi come Carraro e Marcegaglia.

L’obiettivo è chiaro: fornire alle PMI italiane una bussola per orientarsi in un mercato enorme, complesso ma ricco di opportunità reali.

Un futuro più luminoso, davvero

L’India sta vivendo una fase di espansione economica che non ha eguali tra le grandi economie mondiali. Le imprese italiane – soprattutto le PMI, cuore del nostro sistema produttivo – hanno oggi la possibilità di inserirsi in questa crescita con un ruolo da protagoniste. Sono portatori sani di tecnologie, qualità e competenze che il mercato indiano richiede sempre di più. L’evento del 22 aprile non è solo un momento di confronto, ma un invito concreto a guardare oltre i confini, con strumenti chiari e partner affidabili. Per molte PMI italiane potrebbe essere l’inizio di un percorso di internazionalizzazione capace di cambiare il proprio futuro.