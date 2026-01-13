in-Store Media nomina Kilian Rofes Country Manager Italia

in-Store Media, multinazionale spagnola specializzata nel Retail Media omnicanale, ha nominato Kilian Rofes come nuovo Country Manager Italia. Conferma così l’importanza strategica del nostro Paese nel piano di espansione internazionale del gruppo.

Chi è Kilian Rofes

Rofes è aureato in Economia e Direzione d’Impresa all’Università di Barcellona. Vanta 17 anni di esperienza all’interno di in-Store Media. Ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo di mercati strategici in Europa, America Latina e Asia. Negli ultimi anni ha guidato l’espansione globale come International Business Development Director, dopo aver trasformato il mercato messicano. Un mercato da lui diretto per oltre dieci anni – nel secondo Paese per fatturato del gruppo. Ha inoltre avviato le operazioni in Asia come Country Manager delle Filippine e ricoperto il ruolo di General Manager di in-Store Media Services.

L’Italia rappresenta oggi uno degli assi prioritari della crescita europea della multinazionale

Il gruppo è entrato nel mercato italiano nel 2025 attraverso una partnership con Carrefour, con l’obiettivo di farne uno dei Paesi strategici per lo sviluppo del Retail Media omnicanale. La scelta di affidare la guida a un manager con un forte background internazionale riflette la volontà di accelerare la crescita e rafforzare la proposta di valore per retailer e brand. La strategia di in-Store Media in Italia si fonda su tre pilastri. Iinnovazione, approccio omnicanale e valorizzazione dei dati, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento come punto di riferimento nel Retail Media sul mercato nazionale.

Kilian Rofes

«L’Italia ha un enorme potenziale di sviluppo nel Retail Media e rappresenta un asset strategico per la nostra espansione in Europa. Assumo questo incarico con determinazione e con l’ambizione di costruire un progetto di lungo periodo insieme ai principali operatori della distribuzione e ai brand presenti nel Paese».

«Il percorso di Kilian e la sua ampia esperienza internazionale lo rendono la figura ideale per guidare la crescita in Italia, un mercato strategico per il nostro gruppo». Sottolinea Fernando de Vicente, CEO di in-Store Media. «Questa nomina conferma la nostra volontà di valorizzare il talento interno e di affermarci come leader del Retail Media omnicanale in Europa».