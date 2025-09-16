In Casta Diva arriva Alessandro De Rita Head of Drama & Documentary

Casta Diva, società di produzione televisiva parte di Casta Diva Group, ingaggia Alessandro De Rita come nuovo Head of Drama and Documentary. Obiettivo: potenziare lo sviluppo di progetti scripted e documentari. L’arrivo di De Rita consolida il team creativo, già rafforzato nei mesi scorsi con l’ingresso di Paolo Mastromarino e Dimitri Cocciuti, professionisti di comprovata esperienza nel settore.

Chi è e Rita

De Rita, laureato in lettere moderne e diplomato in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha ricoperto ruoli chiave in produzioni di successo. Ha lavorato come story-editor e produttore creativo per RTI Fiction su titoli come Distretto di Polizia e Elisa di Rivombrosa. Ha fondato Run To Me Film, con cui ha prodotto la serie documentaria Ignoto 1 (BBC e Sky Italia), dedicata al caso Yara Gambirasio.

Successivamente, ha collaborato con Pepito Produzioni come produttore delegato per Favolacce, vincitore dell’Orso d’Argento, del Globo d’Oro e di cinque Nastri d’Argento. In Fremantle Media Italia, ha guidato la produzione della docu-serie Raffa su Raffaella Carrà per Disney Plus. E in Eagle Original Content ha seguito lo sviluppo di due serie per Rai Fiction e del film Stella Gemella per Rai Cinema.

Massimo Righini, Chief Operating Officer di Casta Diva Group

“Con Alessandro De Rita abbiamo scelto uno dei professionisti più completi e innovativi del panorama italiano. La sua esperienza e visione ci permetteranno di ampliare la nostra offerta, raccontando storie contemporanee con qualità e originalità, in linea con le nuove tendenze e le aspettative del pubblico.”

Con questo nuovo ingresso, Casta Diva conferma la propria strategia di crescita e posizionamento come player di riferimento nell’intrattenimento audiovisivo. Punta su contenuti di alto profilo e su una narrazione capace di coniugare autenticità, innovazione e impatto culturale.