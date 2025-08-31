In arrivo contributi per imprese e consorzi di Pistoia e Prato

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato ha pubblicato il Bando Internazionalizzazione 2025, destinato a micro, piccole e medie imprese. E noltre a consorzi, società consortili e cooperative con sede legale o unità locali nel territorio di competenza. L’obiettivo è rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati esteri, sostenendo progetti orientati all’export e alla digitalizzazione.

Contributi e risorse

Fondo stanziato: 285.000 euro.

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili.

Importo massimo: 6.000 euro per imprese, 9.000 euro per consorzi e cooperative.

Investimento minimo richiesto: 4.000 euro per imprese, 6.000 euro per soggetti aggregati.

Premialità per chi possiede il rating di legalità.

Progetti finanziabili

Il bando copre attività come:

Analisi e orientamento per l’accesso ai mercati esteri.

Marketing e promozione in lingua straniera.

Certificazioni di prodotto per l’export.

Protezione del marchio all’estero.

Consulenza legale, fiscale e contrattuale.

Formazione per l’internazionalizzazione.

B2B virtuali e matchmaking internazionale.

E-commerce e smart payment su piattaforme globali

Partecipazione a fiere internazionali, anche in Italia.

Tempistiche

Invio domande: dal 16 settembre 2025 ore 18:00

Scadenza: 8 ottobre 2025 ore 23:59

Modalità: PEC all’indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it con oggetto “BI2025 – Domanda Contributo Internazionalizzazione 2025”

Documentazione obbligatoria

Fatture elettroniche (o cartacee per fornitori esteri)

Quietanze di pagamento.

Curriculum del consulente (se previsto).

Documentazione formativa (se prevista).

Prova di partecipazione a fiere (se prevista).

Requisiti tecnici

Firma digitale obbligatoria (formato PaDes PDF).

Registrazione al portale Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia.

Regolarità DURC e diritto annuale.

CUP da inserire nelle fatture in caso di concessione del contributo.

Per tutti i dettagli e per scaricare il bando ufficiale, visita il sito della Camera di Commercio Pistoia-Prato.