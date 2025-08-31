In arrivo contributi per imprese e consorzi di Pistoia e Prato

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato ha pubblicato il Bando Internazionalizzazione 2025, destinato a micro, piccole e medie imprese. E noltre a consorzi, società consortili e cooperative con sede legale o unità locali nel territorio di competenza. L’obiettivo è rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati esteri, sostenendo progetti orientati all’export e alla digitalizzazione.
Contributi e risorse
Fondo stanziato: 285.000 euro.
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili.
Importo massimo: 6.000 euro per imprese, 9.000 euro per consorzi e cooperative.
Investimento minimo richiesto: 4.000 euro per imprese, 6.000 euro per soggetti aggregati.
Premialità per chi possiede il rating di legalità.
Progetti finanziabili
Il bando copre attività come:
Analisi e orientamento per l’accesso ai mercati esteri.
Marketing e promozione in lingua straniera.
Certificazioni di prodotto per l’export.
Protezione del marchio all’estero.
Consulenza legale, fiscale e contrattuale.
Formazione per l’internazionalizzazione.
B2B virtuali e matchmaking internazionale.
E-commerce e smart payment su piattaforme globali
Partecipazione a fiere internazionali, anche in Italia.
Tempistiche
Invio domande: dal 16 settembre 2025 ore 18:00
Scadenza: 8 ottobre 2025 ore 23:59
Modalità: PEC all’indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it con oggetto “BI2025 – Domanda Contributo Internazionalizzazione 2025”
Documentazione obbligatoria
Fatture elettroniche (o cartacee per fornitori esteri)
Quietanze di pagamento.
Curriculum del consulente (se previsto).
Documentazione formativa (se prevista).
Prova di partecipazione a fiere (se prevista).
Requisiti tecnici
Firma digitale obbligatoria (formato PaDes PDF).
Registrazione al portale Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia.
Regolarità DURC e diritto annuale.
CUP da inserire nelle fatture in caso di concessione del contributo.
Per tutti i dettagli e per scaricare il bando ufficiale, visita il sito della Camera di Commercio Pistoia-Prato.