Imprivata punta in alto: Cindy Zhou nuova CMO

Imprivata, leader mondiale nelle soluzioni di identity & access management per la sanità e i settori mission‑critical, annuncia la nomina di Cindy Zhou come nuova CMO. È una scelta che segna un passaggio strategico per l’azienda: Zhou porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel marketing globale. Detiene una profonda conoscenza della cybersecurity e un track record di crescita in alcune delle realtà più innovative del settore. La sua nomina arriva in un momento cruciale per Imprivata, che sta ampliando la propria presenza internazionale. E inoltre rafforzando il proprio ruolo nell’identità digitale, nella gestione degli accessi privilegiati e nella governance degli AI agents, un ambito in cui l’azienda è oggi considerata tra i pionieri.

Una leader riconosciuta nella cybersecurity e nel marketing enterprise

Cindy Zhou è una figura di riferimento nel mondo del marketing B2B. Fa parte del WSJ CMO Council, è spesso invitata come speaker nei principali eventi dedicati all’AI‑driven marketing e ha guidato team globali in aziende che hanno definito gli standard della sicurezza digitale. Prima di entrare in Imprivata, è stata CMO di KnowBe4, contribuendo alla crescita internazionale dell’azienda fino a oltre 70.000 clienti nel mondo. In precedenza ha ricoperto ruoli di leadership in LogRhythm (oggi Exabeam), IBM e Verizon, consolidando una competenza unica nel coniugare strategia, brand e tecnologia. È inoltre attivamente impegnata nella promozione della leadership femminile nel settore tech e cybersecurity, un tema su cui è considerata una voce autorevole.

Zhou ha conseguito un MBA alla Louisiana State University . Ha una laurea presso l’Università del Maryland, completando un percorso accademico che ha accompagnato una carriera costruita tra innovazione, marketing e sicurezza digitale.

La visione di Imprivata: sicurezza senza attriti, identità al centro

Imprivata opera in un mercato in profonda trasformazione. La sanità digitale, la protezione dei sistemi critici, la gestione degli accessi privilegiati e la sicurezza degli agenti AI richiedono soluzioni che uniscano velocità, interoperabilità e protezione. La piattaforma Imprivata è adottata da oltre 4.000 organizzazioni e più di 4 milioni di professionisti sanitari. Oggi è uno standard globale per l’accesso rapido e sicuro, con tecnologie che eliminano password inutili, riducono i tempi di login e proteggono identità e sistemi da minacce interne ed esterne.

Il CEO Fran Rosch ha sottolineato come Zhou rappresenti “una professionista con comprovate competenze nel sostenere la crescita aziendale e nel rafforzare la percezione del brand”. Ne ha evidenziato il ruolo chiave nel promuovere l’autenticazione senza password e nel consolidare la missione di Imprivata: garantire che ogni secondo di lavoro sia fluido e sicuro.

Una nuova fase di crescita globale

Zhou guiderà le strategie marketing globali, con l’obiettivo di:

Rafforzare il posizionamento internazionale del brand Imprivata.

Sostenere la crescita nei settori sanità, manifattura, retail distribuito e ambienti mission‑critical.

Accelerare la comunicazione e l’adozione delle soluzioni di governance degli agenti AI.

Valorizzare l’approccio identity‑first che distingue Imprivata nel mercato IAM.

Un tassello strategico per un’azienda in forte espansione

La nomina di Cindy Zhou conferma la volontà di Imprivata di consolidare la leadership e di accelerare una crescita che coinvolge sanità, industria, retail e tutti i settori in cui la sicurezza non può rallentare il lavoro. Con una piattaforma sempre più integrata e un mercato in espansione, il contributo di Zhou sarà decisivo per guidare Imprivata verso una nuova fase di sviluppo globale.