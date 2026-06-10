Imprivata entra in Italia e trasforma la sanità digitale

L’ingresso di Imprivata nel mercato italiano arriva in un momento in cui la sanità sta vivendo una trasformazione profonda. Digitalizzazione, interoperabilità, cartelle cliniche elettroniche, dispositivi mobili condivisi, assistenza territoriale connessa. Tutto questo richiede accessi rapidi, sicuri e senza interruzioni. Allo stesso tempo, le strutture sanitarie devono affrontare minacce informatiche crescenti, carenza di personale, burnout e normative sempre più stringenti come la NIS2, in vigore in Italia dal 2024. È esattamente in questo punto di tensione – tra sicurezza e produttività – che si colloca la scelta strategica di Imprivata di entrare nel mercato italiano.

La piattaforma di Imprivata si basa su un approccio identity‑first

Imprivata è una realtà globale fondata nel 2000, oggi adottata da oltre 4.000 organizzazioni e utilizzata da più di 4 milioni di professionisti sanitari. La sua specializzazione è chiara: gestione delle identità digitali e degli accessi in contesti mission‑critical, dove ogni secondo conta. Ospedali, industrie manifatturiere, retail distribuito: tutti settori in cui la sicurezza non può rallentare il lavoro.

La piattaforma di Imprivata si basa su un approccio identity‑first. Mette l’identità dell’utente al centro di ogni accesso, combinando Single Sign‑On, autenticazione multifattore, gestione degli accessi privilegiati, risk‑based authentication e analisi supportate dall’AI. L’obiettivo è semplice: eliminare password inutili, ridurre i tempi di login, proteggere i sistemi critici e liberare tempo per ciò che conta davvero.

Nel contesto italiano, questa strategia risponde a esigenze molto concrete

Gli ospedali si trovano spesso a gestire accessi lenti, workstation condivise, credenziali aggirate per necessità, chiamate continue all’IT per reset di password. Tutto questo sottrae tempo alla cura dei pazienti e aumenta i rischi di sicurezza. Con Imprivata, un medico può accedere a una postazione condivisa con un badge, entrare nelle applicazioni con un solo gesto, spostarsi tra reparti mantenendo la sessione attiva e lavorare su dispositivi mobili sicuri e gestiti centralmente.

È un cambio di paradigma: la sicurezza non è più un ostacolo, ma un acceleratore

L’espansione in Italia non riguarda solo la sanità. Come sottolinea il management, anche la manifattura e il retail vivono sfide simili. Continuità produttiva, protezione delle tecnologie operative, workforce distribuita, necessità di controllare gli accessi privilegiati. E – sempre più spesso – di gestire anche gli agenti AI che operano nei sistemi aziendali. Imprivata porta un portafoglio di soluzioni pensato proprio per questi scenari, con un approccio zero‑trust e un archivio protetto delle credenziali aziendali.

Il settore dell’identity & access management è competitivo, con player globali che operano in ambito enterprise. Ma Imprivata ha un vantaggio distintivo. E’ nata nella sanità e ha costruito soluzioni specifiche per ambienti ad altissima complessità, dove la velocità di accesso è critica quanto la sicurezza. Questo posizionamento verticale le permette di offrire funzionalità che molti concorrenti generalisti non hanno. Come l’accesso badge‑to‑desktop, la gestione dei dispositivi mobili clinici o il controllo degli accessi privilegiati per operatori esterni e agenti AI.

Per l’Italia, l’arrivo di Imprivata significa un salto di qualità nella gestione degli accessi in un momento in cui la sanità sta accelerando sulla digitalizzazione grazie al PNRR. Significa anche maggiore resilienza informatica, maggiore conformità normativa e un supporto concreto alla produttività del personale sanitario, che può dedicare più tempo ai pazienti e meno alle password.

Imprivata entra nel mercato italiano con una strategia chiara. Diventare il partner di riferimento per ospedali e settori critici che vogliono coniugare sicurezza, efficienza e continuità operativa. E lo fa portando soluzioni già testate su scala globale, costruite per ambienti complessi e pensate per un futuro in cui identità, AI e sicurezza saranno sempre più intrecciate.