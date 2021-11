Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo in tour

L’ottava tappa del digital tours Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo è dedicata all’Impact e Terzo Settore. Il programma di valorizzazione della banca dedica l’ultima del digital tour alle Pmi ‘vincenti’ e alle imprese sociali.

Abibook società cooperativa onlus (Brescia), Assel – assistenza e lavoro cooperativa sociale (Avellino), Cooperativa itaca società cooperativa sociale onlus (Pordenone). E poi a Cooperativa sociale di solidarietà promozione lavoro (Verona), Cooperativa sociale don Francesco Ricci (Varese), Cooperativa sociale fabula onlus (Milano).

Anche a Il cerchio società cooperativa consortile sociale (Viterbo), L’Ovile cooperativa di solidarietà sociale scrl (Reggio nell’Emilia), Odissea società cooperativa sociale (Lucca). Ci sono anche Open group soc coop (Bologna), Organizzazione per la ricreazione sociale (Torino), Seriana 2000 società cooperativa sociale (Forlì-Cesena).

E infine Sisifo consorzio (Palermo), Solidarietà e servizi cooperativa sociale (Varese). Partner di progetto Bain&Company, ELITE, Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, oltre a Nativa, Circularity e Coldiretti

Intesa Sanpaolo per le Pmi

Il programma Imprese Vincenti ha selezionato quest’anno 112 aziende concentrando l’attenzione sui fattori di successo delle Pmi nel contesto economico segnato dagli effetti della pandemia. La tappa “Impact” ha visto la partecipazione di 14 cooperative sociali vincenti. La tappa dedicata alle imprese non profit sottolinea la grande attenzione di Intesa Sanpaolo verso il Terzo settore. Con 100 mila clienti e oltre 400 persone dedicate in via esclusiva, la Banca è leader in questo comparto raccogliendo l’eredità di Banca Prossima, incorporata nel gruppo con la direzione Impact, guidata da Marco Morganti.

Le “imprese vincenti” del Terzo Settore fanno vincere tutti. I beneficiari dei loro servizi, le comunità di riferimento e in definitiva la società nel suo complesso. Inserirle nel programma di valorizzazione significa riconoscere il loro contributo all’economia del Paese ed esporle al dialogo con il mondo profit. Per uno scambio da cui entrambi i mondi traggono beneficio e occasione di crescita.

Dall’avvio di Imprese Vincenti, nel 2019, sono state quasi 10.000 le imprese coinvolte nelle candidature, con un trend crescente di adesione. A conferma della vivacità delle Pmi e della voglia di partecipazione nonostante la fase di difficoltà connessa alla pandemia. Imprese Vincenti 2021 si concentra sul tema del rilancio e punta alla centralità del sistema delle imprese come motore della ripartenza del Paese.

La banca insieme ai propri partner mette a disposizione percorsi che aiutano ulteriormente le Pmi ad affermarsi nel mercato interno e in quello internazionale. Agisce su formazione, innovazione e digitalizzazione. Nella tappa dedicata a Impact hanno partecipato due partner di progetto. Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio Nazionale CGM, la più grande rete italiana di imprese sociali e Flaviano Zandonai, sociologo ed esperto di non profit e imprenditoria sociale.



