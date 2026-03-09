Impresa e Lavoro, al via il premio della Camera di Commercio

Sono aperte le candidature per la nuova edizione del premio “Impresa e Lavoro”. L’iniziativa è promossa dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi . La CC ogni anno valorizza imprese e lavoratori che si sono distinti per professionalità, impegno e capacità di contribuire alla crescita economica e sociale del territorio. Le domande potranno essere presentate fino a martedì 31 marzo. La cerimonia di premiazione è già fissata per domenica 20 settembre 2026 al Teatro alla Scala di Milano, una delle sedi più prestigiose della città.

Il premio rappresenta uno dei riconoscimenti più importanti per il sistema produttivo locale

L’iniziativa è rivolta sia alle imprese sia ai lavoratori dipendenti attivi nei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi. In particolare, verranno assegnati 150 riconoscimenti alle imprese che possano vantare almeno 25 anni di attività continuativa. E inoltre 150 premi ai lavoratori che abbiano maturato una lunga carriera professionale e si siano distinti per il loro contributo alla crescita e all’innovazione delle aziende in cui operano.

Il riconoscimento non si limita a celebrare la longevità delle realtà economiche, ma intende soprattutto mettere in luce il valore umano e professionale delle persone che animano il sistema produttivo. Proprio per questo il premio è spesso definito l’“Ambrogino delle imprese”. Un simbolo di gratitudine del territorio verso chi, con il proprio lavoro, contribuisce alla vitalità economica e sociale delle comunità locali.

Un premio con quasi un secolo di storia

Le radici di “Impresa e Lavoro” affondano nel lontano 1929. Anno in cui il Consiglio provinciale dell’Economia di Milano istituì il Premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico, destinato a riconoscere la correttezza e la dedizione professionale dei lavoratori. Nel dopoguerra il premio venne esteso anche alle imprese e nel 1989 assunse il nome di Milano Produttiva.

Nel 2018 la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha unificato le diverse iniziative promosse nei tre territori – Milano Produttiva, Brianza Economica. Il Premio Fedeltà al Lavoro ha dato vita all’attuale Premio “Impresa e Lavoro”, con l’obiettivo di valorizzare in modo unitario le storie imprenditoriali e professionali più significative del territorio.

Le storie premiate nelle edizioni precedenti

Negli anni il riconoscimento ha premiato centinaia di imprese e lavoratori. Nell’edizione 2024, ad esempio, sono state premiate 109 imprese e 214 lavoratori, provenienti dalle tre province coinvolte.

Tra le realtà più longeve segnalate negli ultimi anni spiccano aziende storiche del territorio. Per esempio una storica oreficeria attiva da oltre 112 anni e altre attività commerciali che hanno superato il secolo di vita. Anche tra i lavoratori non mancano storie di straordinaria dedizione. Alcuni premiati hanno raggiunto oltre 40 anni di carriera continuativa nella stessa azienda, testimoniando un forte legame con il proprio lavoro e con il territorio.

Accanto ai riconoscimenti tradizionali, negli ultimi anni è stato introdotto anche il premio speciale “Impresa e Valore”. E’ edicato alle aziende che si distinguono per responsabilità sociale, innovazione e iniziative a favore delle comunità locali. Tra i vincitori delle passate edizioni figurano realtà attive in ambiti diversi, dalla tecnologia alla sostenibilità ambientale, dalla cosmetica alla formazione.

Un riconoscimento al valore del lavoro

Il premio vuole dunque raccontare storie di imprenditorialità, competenze e dedizione che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale del territorio. Attraverso questo riconoscimento la Camera di commercio intende sottolineare il ruolo centrale delle imprese e dei lavoratori nel costruire un sistema economico dinamico e innovativo. Un sistema capace di affrontare le sfide del futuro senza dimenticare il valore dell’esperienza e della tradizione.

Anche per l’edizione 2026 l’obiettivo resta lo stesso: premiare chi, con passione e professionalità, rappresenta un esempio per il mondo del lavoro e per l’intera comunità.