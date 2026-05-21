Imprenditrici e pregiudizio: quando il talento c’è, ma l’ecosistema non lo vede

Il mondo dell’imprenditoria femminile italiana continua a crescere, ma lo fa dentro un ecosistema che troppo spesso mette alla prova la credibilità delle donne più del loro talento. L’indagine condotta da Associazione GammaDonna e wamo su 223 titolari d’impresa fotografa con chiarezza un fenomeno che pesa sulla competitività del Paese. Il 76% delle imprenditrici subisce pregiudizi, stereotipi o commenti legati al genere da parte di investitori, clienti o partner. È un dato che racconta un problema strutturale, non episodico, e che si intreccia con un altro elemento significativo. Nel 46% dei casi le imprenditrici non vengono riconosciute subito come titolari della propria azienda, come se la leadership femminile fosse ancora percepita come un’eccezione.

Il pregiudizio diventa ancora più evidente nel mondo delle startup

Le founder digitali sono le più penalizzate: il 52% percepisce spesso discriminazioni da parte di VC o stakeholder e il 37% si sente sottovalutata rispetto ai colleghi uomini. È un divario che incide sulla crescita delle imprese innovative e che spiega perché molte imprenditrici scelgano di rimandare la maternità per non compromettere lo sviluppo della propria azienda. Tra chi ha figli, il 41% ha registrato un rallentamento dell’attività dopo la nascita. Mentre il 44% delle founder non è madre, una percentuale quasi doppia rispetto alla media.

Il prezzo da pagare non è solo professionale, ma anche personale

Il 45% delle imprenditrici segnala ripercussioni sul proprio benessere, con effetti più evidenti sulla vita privata che su quella lavorativa. Eppure, nonostante tutto, emerge una resilienza sorprendente. Metà delle intervistate non ha mai pensato di rinunciare alla propria azienda e consiglierebbe ad altre donne di intraprendere un percorso imprenditoriale. È un segnale di forza, ma anche un campanello d’allarme: la sostenibilità dei modelli attuali non può continuare a poggiare sulla resilienza individuale.

Sul fronte finanziario, le imprenditrici mostrano una sicurezza elevata. Il 79% si sente competente nella gestione economica dell’azienda. Tuttavia, quasi la metà si è sentita meno considerata rispetto ai colleghi uomini nel rapporto con banche e investitori. E il 38% ha evitato di candidarsi a bandi o premi per timore di non essere all’altezza. Le criticità operative superano quelle economiche. Il 46% cita difficoltà nella gestione del business come principale ostacolo, il 40% denuncia la burocrazia e il 59% indica la difficoltà nel trovare e trattenere collaboratori come il freno più forte alla crescita.

Il tema della sostenibilità personale emerge con forza

Quasi un’imprenditrice su tre ha subito un rallentamento dopo la maternità e il 45% fatica a conciliare lavoro e famiglia. Tra i desideri più urgenti, “avere più tempo per me stessa” supera di gran lunga esigenze tipicamente aziendali come trovare un co‑founder o accedere a finanziamenti. È un segnale chiaro: il modello imprenditoriale attuale non è pensato per sostenere la leadership femminile, e questo ha conseguenze dirette sulla competitività del sistema.

Il rapporto tra imprenditrici e strumenti finanziari sta cambiando grazie al fintech

Le imprenditrici danno priorità a commissioni trasparenti e qualità dell’esperienza digitale, mentre elementi tradizionali come l’IBAN italiano risultano meno rilevanti. È un’evoluzione che riflette un bisogno crescente di efficienza, velocità e semplicità nella gestione quotidiana dell’azienda. Come spiega Antonio Mazza, Country Manager Italy di wamo, la vera sfida non è solo l’accesso al capitale, ma la sostenibilità della gestione operativa. Per questo wamo sta lavorando all’introduzione di Agenti AI nei conti aziendali, per liberare tempo e ridurre il carico mentale delle founder.

Valentina Parenti, Presidente GammaDonna, sintetizza il cuore del problema: imprenditrici competenti e innovative continuano a operare in un ecosistema che mette alla prova la loro credibilità più del loro talento. Non chiedono scorciatoie, ma condizioni eque per competere. È una sfida che riguarda il Paese intero, perché senza un ambiente capace di valorizzare leadership e innovazione femminile, l’Italia rinuncia a una parte fondamentale del suo potenziale.