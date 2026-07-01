Immobiliare alberghiero: Italia in corsa, Roma guida la crescita

Il mercato immobiliare alberghiero italiano sta vivendo una fase di espansione che non ha precedenti negli ultimi anni. Nel 2025 gli investimenti hanno raggiunto 2,35 miliardi di euro, in crescita del 27% rispetto al 2024, e il 2026 si è aperto con un primo semestre già oltre 1,25 miliardi. È un segnale chiaro. L’hospitality è tornata a essere una delle asset class più solide del real estate, sostenuta da una domanda turistica che, nelle principali città italiane, ha ormai recuperato e superato i livelli pre‑pandemici.

Il quadro europeo conferma questa tendenza

Nel 2025 gli investimenti hanno toccato 24,4 miliardi di euro (+8%), con oltre 430 operazioni concluse tra il 2025 e i primi mesi del 2026. Regno Unito, Spagna e Francia guidano la classifica. L’Italia si colloca subito dopo, contribuendo da sola a oltre il 10% del totale europeo. A livello globale, il comparto sfiora i 65 miliardi, segno di una ripresa strutturale dell’hospitality.

Le stelle trainano il settore dell’immobiliare alberghiero

In Italia, la crescita è trainata soprattutto dagli hotel 4 e 5 stelle, che rappresentano la fascia più ricercata dagli investitori. Nel 2025 sono state coinvolte 70 strutture per circa 5.250 camere, con un valore patrimoniale complessivo del settore che ha superato i 173 miliardi di euro. Roma resta la destinazione più attrattiva, seguita da Milano, Venezia e Firenze, ma cresce l’interesse anche per città secondarie e località leisure ad alto potenziale. Verona, Bologna, Genova, Napoli, la Costiera Amalfitana, il Garda e i territori del Chianti.

Secondo Francesca Zirnstein di Scenari Immobiliari, il settore ha ormai superato la fase di recupero post‑pandemico ed è entrato in un ciclo più maturo. Qualità, riqualificazione e riposizionamento degli asset diventano centrali. Gli indicatori operativi confermano questa solidità. Nel 2025 il tasso di occupazione degli hotel medio‑alti ha superato stabilmente il 65%, con le principali destinazioni oltre il 75%.

Anche Giampiero Schiavo, CEO di Castello SGR, evidenzia come il segmento del lusso sia oggi il vero motore dell’espansione, spingendo l’intero comparto dell’immobiliare alberghiero ,verso servizi premium. Anche con nuove formule come le branded residences e operazioni di valorizzazione sempre più complesse. La crescita non è uniforme, ma segue la forza dei brand territoriali: non basta avere infrastrutture o posti letto, conta la capacità di una destinazione di essere riconoscibile e distintiva. È questo che orienta gli investimenti e spiega perché alcune aree — dal Trentino‑Alto Adige al Veneto, dall’Emilia‑Romagna alla Lombardia — continuano a guidare il mercato con numeri in costante aumento.