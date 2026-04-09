Il western torna a Roma con l’evento The Ecstasy of Gold

Il western all’italiana torna a vivere, e lo fa nel modo più spettacolare possibile. Dall’8 al 10 maggio 2026, ad Aprilia va in scena “The Ecstasy of Gold”, la nuova edizione del più grande gioco di ruolo dal vivo a tema western d’Italia. Un evento che non è solo un LARP. Ma un vero omaggio alla tradizione degli spaghetti western, a Ennio Morricone, a Sergio Leone e a un immaginario che ha fatto la storia del cinema mondiale.

L’appuntamento si svolge a Meatfield Town, un villaggio western di oltre 4.000 mq, ricostruito con una cura maniacale. Saloon, banca, emporio, chiesa, prigione, armeria e più di venti edifici calpestabili che trasformano Aprilia in una Lone Town sospesa nel tempo, al confine immaginario tra Arizona e Messico.

Che cos’è davvero COLT e perché è un evento unico in Italia

“COLT – Chronicles of Lone Town” non è una rievocazione storica né un semplice spettacolo. È un’esperienza immersiva in cui ogni partecipante diventa protagonista della storia. Per tre giorni, circa 200 giocatori italiani e stranieri vivranno all’interno del villaggio interpretando pistoleri, sceriffi, predicatori, truffatori, donne misteriose, cercatori d’oro e cittadini di frontiera. Le trame si intrecciano in tempo reale, le scelte dei partecipanti cambiano il corso degli eventi e ogni personaggio contribuisce a scrivere la leggenda di Lone Town.

L’edizione 2026 riparte dal finale della precedente: la scoperta di una miniera d’oro che scatena ambizioni, alleanze e conflitti. Un perfetto punto di partenza per un racconto corale che mescola cinema, teatro interattivo e narrazione partecipata. L’evento è ideato da Mauro Canavese dell’associazione culturale Spaghetti LARP APS, in collaborazione con il regista Giovanni Bufalini, che porta nel progetto la sua esperienza cinematografica.

In nome del western una collaborazione internazionale che fa storia

La grande novità di quest’anno è la partnership ufficiale con Ultime Western®™ e The Ultime Western Universe®™,. Il più celebre evento western europeo che dal 2008 si svolge sui set originali spagnoli dei film di Sergio Leone. Una collaborazione che unisce Italia, Spagna e Francia in un’unica comunità LARP dedicata al mito del West. Questa alleanza crea un ponte culturale e creativo tra i luoghi simbolo dello spaghetti western e la nuova generazione di appassionati che vuole vivere quel mondo non come spettatore, ma come protagonista.

Dal LARP al cinema: il western italiano torna sul grande schermo

Il legame tra COLT e il cinema non si ferma all’estetica. Prosegue infatti lo sviluppo del film “Salva la pelle McCoy”, diretto da Giovanni Bufalini, nato proprio tra le strade e i volti di Meatfield Town. Il lungometraggio si intreccia con le storie di Lone Town, dimostrando che il western italiano non è nostalgia, ma un genere vivo, capace di generare nuove narrazioni.

Un poster d’autore e un’esperienza autentica

Il poster ufficiale dell’edizione 2026 è firmato da Roberto Recchioni, uno dei più importanti autori italiani di fumetti e narrativa visiva. La sua opera cattura perfettamente lo spirito dell’evento: la frontiera come aspirazione, la febbre dell’oro come metafora di desiderio e avventura. A garantire autenticità fino all’ultimo dettaglio c’è Pietta, storico produttore italiano di armi a salve, partner esclusivo dell’evento. Le sue repliche, fedeli alle armi dell’epoca, contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più immersiva.

Come partecipare

Non serve esperienza nel gioco di ruolo, né capacità recitative, né costumi costosi. Serve solo la voglia di vivere una storia. Il team di Spaghetti LARP APS accompagna ogni partecipante nella creazione del personaggio e nell’inserimento nella trama. I biglietti includono la cena del venerdì e del sabato, mentre il saloon del villaggio resta aperto per tutta la durata dell’evento.