Il vino cambia marcia: investire in competenze più importante che investire in botti

Il mondo del vino italiano sta vivendo una trasformazione che non riguarda più soltanto la qualità del prodotto, ma l’intero modo di fare impresa. L’export rallenta, i margini si assottigliano, le barriere commerciali aumentano e i consumatori cambiano abitudini. In questo scenario, investire nel vino non significa più soltanto puntare su vigneti e bottiglie, ma soprattutto su competenze, dati e visione strategica. È questo il cuore del Wine Industry Outlook di Michael Page, che fotografa un settore in piena evoluzione.

Le aziende del vino, grandi e piccole, si trovano davanti a un bivio

Le PMI sotto i 10 milioni di fatturato stanno cercando di difendere la marginalità puntando sul valore medio delle etichette e sul riposizionamento del brand. Mentre i grandi gruppi, forti di economie di scala, lavorano su volumi, processi e internazionalizzazione. In entrambi i casi, emerge un messaggio chiaro: non basta più fare un buon vino, serve saperlo gestire come un business complesso. La pressione sull’export è uno dei segnali più evidenti. I dazi pesano sempre di più, soprattutto per le aziende più grandi, mentre le realtà più piccole faticano nella gestione degli importatori. La distribuzione internazionale non è più un terreno semplice: richiede competenze commerciali, capacità di lettura dei mercati e una gestione puntuale dei margini. È in quest’ambito che il settore sta scoprendo il valore dei dati.

Digitalizzazione vero strumento di governo

L’85% delle aziende investirà in digitale nei prossimi due anni, ma con obiettivi divers. Le PMI cercano controllo dei costi e maggiore efficienza, le medie puntano su CRM strutturati per gestire clienti e distributori. Viceversa i grandi gruppi si muovono verso sistemi avanzati di business intelligence e forecasting. Il filo rosso è uno solo: senza dati non si governa la marginalità, e senza marginalità non si cresce. Accanto alla tecnologia, il settore sta riscoprendo il valore delle persone. Le competenze più richieste nei prossimi anni saranno la visione strategica, la capacità di prendere decisioni rapide, la gestione dei margini, il brand building e la leadership. Il vino non è più solo un prodotto agricolo: è un prodotto culturale, commerciale e identitario, che richiede figure capaci di leggere il mercato e guidare team verso modelli consumer‑oriented.

Anche l’innovazione cambia volto

Le piccole aziende la vedono come un modo per semplificare la gamma e rendere più coerente il rapporto tra valore e prezzo. Le grandi, invece, sperimentano nuovi formati, linee low e no alcohol e soluzioni che richiedono capacità industriali e distributive più evolute. Il vino, insomma, non è più solo bottiglia e tappo: è un ecosistema che deve parlare a consumatori diversi, in mercati diversi, con linguaggi diversi. Come sottolinea Pierluigi Catello di Michael Page, il vero salto di qualità arriverà quando le aziende sapranno usare i dati non solo per controllare, ma per decidere. Il futuro del vino italiano si giocherà sulla capacità di unire tradizione e managerialità, terroir e tecnologia, storia e strategia. Perché oggi, più che mai, investire nel vino significa investire nelle competenze che lo faranno crescere.