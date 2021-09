Il pubblico ritorna protagonista a Lucca Comics & Games 2021

Si intitola “a riveder le stelle” l’edizione 2021 di Lucca Comics & Games, uno degli eventi più importanti al mondo nei settori del fumetto e del gioco di ruolo in programma dal 29 ottobre all’1 novembre. Ma sarà il pubblico e il suo ritorno nelle strade, tra i padiglioni, al palazzetto e sulle mura di Lucca il principale protagonista di questa edizione. Una presenza esiziale per riconfermare il successo della manifestazione che compie 55 anni. L’edizione 2020 a causa della ripresa dei contagi fu organizzata dal Lucca Crea esclusivamente on line. Con il dispiacere degli organizzatori e nelle centinaia di migliaia di appassionati – e non – che negli ultimi anni hanno attraversato la manifestazione.

Un “tetto” per gli spettatori quotidiani

Nell’edizione 2021 Lucca Comics & Games prevede un tetto massimo di 20 mila spettatori paganti al giorno. Sarà possibile acquistare i biglietti solo in modalità on line e non sono previsti biglietterie fisiche. Nei giorni del festival si potrà accedere agli eventi ufficiali solo con tagliando e green pass. In questa edizione purtroppo non sono previste iniziative all’aperto. E neppure tra le vie dello splendido centro storico di Lucca e neppure sulla camminata delle Mura urbane. Ma sarà difficile contenere la naturale ‘esigenza’ di ritrovarsi dei cosplayer.

Secondo gli organizzatori le Mura della città dovrebbero essere utilizzate per consentire il passaggio dei visitatori da una parte all’altra della città. Ma per chi conosce Lucca questo auspicio sarà vanificato dall’arrivo di migliaia di arrivi giornalieri soprattutto nel we del 30 e 31 e di lunedì primo novembre.

Parola d’ordine “decentramento”

Lucca Comics 2021 sarà caratterizzata dal “decentramento”. Nel senso che dopo anni in cui il successo del festival si è basato anche lo stretto legame con il cuore della città, in questa edizione alcuni settori verranno spostati all’esterno. Ovvero al Polo Fiere di Sorbano (distante circa 4 km dalle Mura) con due grandi parcheggi che ci auspichiamo possa essere collegato con navette dal centro città. Al Polo troverà spazio il comparto Japan. Il comparto editoria verrà collocata al Palazzetto dello Sport, il Pala Tagliate, storica sede del festival quando ancora era un evento di nicchia per addetti ai lavori. L’area è la più capiente dal punto di vista posteggi dell’intera città.

Lucca Comics & Games “diffusa”

Saranno più di 20 le sedi ufficiali di Lucca Comics & Games 2021. Ad accogliere i padiglioni in questa edizione saranno preposte piazza Napoleone – la principale di Lucca con Palazzo Ducale – e piazza San Martino. Gli organizzatori hanno giustamente deciso di utilizzare edifici e palazzi cittadini già esistenti dove verranno allestiti le diverse mostre e gli incontri.

Rock’n’Comics

Novità assoluta per l’edizione 2021 sarà Rock ‘n’ Comics, il nuovo format che unisce musica e fumetto e realizzato in collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ospitate nel complesso di San Francesco artisti nazionali e internazionali dialogheranno su tematiche innescate da immagini del mondo del fumetto e dell’illustrazione. Un viaggio accompagnato dalla commistione di generi artistici, come un sottofondo musicale e una live performance fumettistica.

Tra i personaggi Pau (Paolo Bruni), frontman dei Negrita: 25 anni di carriera ritornato alle sue origini di artista visivo che dialogherà con Simone Bianchi interprete degli universi Marvel e DC. Il musicista verrà celebrato dal festival con una personale delle sue tele, tavole e disegni: Pauhaus rock art gallery. Chitarra, microfono matita e pennelli daranno vita a dipinti e disegni realizzati con le tecniche più diverse. Dall’inchiostro all’acrilico, dal linocut al graffito, dall’acquerello alla digital art.

Il fumettista Caparezza

E ancora Caparezza, artista disco di platino dalla forte identità e carattere, si definisce “fumettista mancato” ed è grande conoscitore di comics e di cultura popolare. Con il suo tour Museica ha sperimentato fra melodie e opere d’arte. Non potevano mancare i Lacuna Coil, la gothic band italiana più conosciuta al mondo. Unica in Italia ad aver collaborato per il lancio internazionale di Batman World. Nonché protagonista di una cover di Batman: Death Metal – Band Edition, e da sempre appassionata di giochi e di geek culture. E infine Shade: doppiatore, campione di freestyle e uno dei rapper italiani più popolari tra i ragazzi. Nel 2017 con la hit Bene ma non benissimo raggiunge oltre 20 milioni di views su Youtube all’uscita e il brano Irraggiungibile, cantato con Federica Carta. Appassionato di fumetto, ha prestato la sua voce a Hashirama Senju nella serie Naruto Shippuden.

Amazon si conferma essere l’e-commerce ufficiale di Lucca Comics & Games. Aprirà lo Store dedicato al Festival al link www.amazon.it/luccacomicsandgames, dove sarà possibile trovare novità, anteprime e grandi classici, e avvicinare Lucca Comics & Games ai fan di tutta Italia. Tornano gli appuntamenti speciali riservati ai clienti Amazon: 5 incontri online che si svolgeranno nei giorni antecedenti il festival con alcuni importanti rappresentanti del fumetto, illustrazione, gioco e cultura pop.

Quando il gioco si fa duro…

Tutti gli editori più importanti del panorama nazionale ed internazionale saranno presenti al Festival, con un parco novità decisamente troppo ricco per essere menzionato. Tra gli altri Acheron Books, Asmodee, Cranio Creations, Dal Tenda, dV Giochi, Gateongames, Giochi Uniti, Oliphante, Mancalamaro, Manicomix. Ma anche MS Edizioni, Mondiversi, Narrattiva, Need Games Pendragon Game Studio, Red Glove, Stratagemma Edizioni. Le attività che fino al 2019 trovavano espressione all’interno del Padiglione Carducci, quest’anno andranno a occupare tre aree del centro cittadino.

La Cavallerizza in piazza Napoleone ospiterà gli espositori del Gioco di Ruolo; il Padiglione San Donato sarà la casa degli editori di Gioco da Tavolo. Nel Real Collegio – piazza del Collegio dietro San Frediano – troveranno spazio i mondi del Gioco di Carte Collezionabili e il Gioco di Ruolo dal Vivo. All’interno di queste location, inoltre, saranno presenti anche numerosi espositori di gadget e prodotti inerenti. Le attività di gioco organizzato, ludoteca, area demo e incontri si svolgeranno in sale nell’area della Cavallerizza e al primo piano del Real Collegio.

Luk 4 Fantasy narrativa e illustrazione nel cuore di Lucca

E’ previsto un padiglione dedicato alla narrativa e all’illustrazione fantasy e per ragazzi ospitato in Piazza San Martino – Duomo di Lucca. Fra gli editori presenti, Mondadori, che oltre al Paradiso, terzo volume della trilogia dantesca presentata da Gabriele dell’Otto, Franco Nembrini e Alessandro D’Avenia porterà una insolita coppia. Un padre e un figlio ne L’ombra del bastone di Mauro Corona che verrà interpretata in forma di graphic novel dal figlio Matteo, illustratore. Daniele Giannazzo, in arte Daninseries, presenterà il suo nuovo romanzo fra mystery, paranormal e romance.

Giunti sarà presente con Luca Tarenzi giunto al secondo capitolo de L’Ora dei Dannati e Barbara Baraldi con La stagione dei ragni. DeAgostini porterà il rapper e doppiatore Shade e i divulgatori scientifici Luca Perri e Adrian Fartade. Fra gli editori presenti con varie attività per il pubblico e spazi per la vendita anche Fanucci, Rizzoli Fabbri, Piemme, Mondadori Ragazzi. Non mancheranno inoltre le attese novità di Audible.

In quest’area fanno il loro ingresso per la prima volta TIWI e Sky Arte. Presenteranno le nuove pubblicazioni ispirate alle produzioni originali in onda in autunno su Sky Arte. Una raccolta di volumi inediti tra graphic novel, albi illustrati e sketchbook curata da TIWI e disponibile in anteprima per il pubblico di Lucca Comics & Games 2021. Tra gli ospiti, Carlo Lucarelli con l’albo di racconti illustrati In compagnia del lupo” – in libreria dal 14 ottobre – ispirato all’omonima serie di Sky Arte.

Cosplay tra le mura di Villa Bottini

Sospeso tra performance teatrale e artigianato costumistico, il mondo cosplay trova la sua casa all’interno della suggestiva Villa Bottini, capolavoro architettonico lucchese in Porta Elisa. Le sale affrescate e il giardino ospiteranno alcune fra le più interessanti community nazionali, tra le quali Assassin’s Creed Cosplay a Terre di Mezzo Cosplayer. Passando per Ghostbuster Italia, Avengers / X-Men e 501 Italica/Rebel Legend ed Empisa.

Spazio anche al fantasy medievale, suggestioni steampunk, post apocalittico di The Walking Dead, Harry Potter e la magia di Disney. Decine di personaggi prenderanno vita, animando Villa Cosplay, con professional photoshooting, laboratori e servizi guardaroba, per divertirsi in sicurezza. All’auditorium San Francesco sabato 30 Ottobre si terrò la Gara Cosplay. Interviste nei backstage, dietro le quinte e tanto divertimento per uno degli appuntamenti imperdibili di Lucca Comics & Games.

Un angolo di Giappone a Lucca

L’area Japan conquista lo spazio commerciale più grande del Festival. Approda al Polo Fiere oltre 5000 mq, con l’utilizzo di uno dei due parcheggi più grandi per accedere alla manifestazione. All’interno saranno realizzate aree tematiche. Area Zen con installazioni floreali realizzate in collaborazione con Murabilia e mostre di action figure. Area Performance con artisti che realizzeranno dal vivo le loro opere. Una grande piazza che riprodurrà uno degli incroci più iconici di Tokyo a Shibuya e animata da una versione chibi del Japan Live. Tra gli espositori, Anime Import, Cosmic Group e AOI Clothing.

Un grande spazio incontri ospiterà eventi, conferenze e workshop dedicati al Giappone fra tradizione e contemporaneità. Non mancheranno le attività promosse dai gruppi e dalle associazioni come arti marziali, model contest, mostre di figure vintage, ninja shot. Per i visitatori anche un punto ristoro con truck food all’esterno del Polo e uno tematizzato giapponese nelle aree interne.

Italian eSports open 21

Giunti alla sesta edizione, nella suggestiva cornice dell’Auditorium San Romano, una ex chiesa medioevale trasformata per l’occasione nella Esports Cathedral, tornano gli Italian Esports Open. Cuore pulsante del programma eSport della manifestazione con 4 giorni ricchi di contenuti fra tornei, showmatch, influencer e panel. Non mancherà il Circuito Tormenta, progetto di RIOT Games che ha l’obiettivo di far avvicinare i giocatori amatoriali al mondo competitivo. All’interno della Esports Cathedral i migliori team di VALORANT si affronteranno nelle fasi finali del torneo Lucca in Range. Nella landa di League of Legends, vedremo invece in azione i due team finalisti del Lucca Baron Battle.

… e per chi è senza biglietto

Gli appassionati che non saranno dotati di biglietto potranno comunque vivere una dimensione diffusa del Festival, direttamente nelle loro regioni e città. Questo attraverso eventi digitali, appuntamenti legati ai media partner e le attività promosse nei singoli Campfire attivi dal 22 ottobre. I valori del Festival guidano questa edizione 2021 che guarda al futuro e alla prospettiva di ciò che i Campfire e la comunità. Quello straordinario mondo composto da appassionati, negozi, editori ed operatori che si incontrano ogni anno a Lucca Comics & Games.

Gli “avamposti del Festival”, i luoghi di ritrovo abituali delle community – fumetterie, librerie e negozi di giochi – saranno distribuiti in tutto il territorio nazionale. Sono circa 120 i negozi che hanno aderito a questa edizione: l’elenco completo e aggiornato sarà sempre disponibile nel sito della manifestazione. Dal 22 ottobre al 1° novembre, i Campfire ospiteranno eventi, attività, prodotti in esclusiva, con la volontà e l’augurio di regalare a tutti coloro che li visiteranno un’esperienza piacevole. Torna inoltre la “Bag of Lucca”, costo 12 euro acquistabile esclusivamente online, tramite il sito internet di Lucca Comics & Games, e ritirabile solamente presso i Campfire.

Cosa contiene la Bag of Lucca

Al suo interno: card Campfire 2021; spilla Campfire 2021; booklet Campfire 2021, La Pietra Fantasma mini caso (22 carte) di Unlock in anteprima per tutti i possessori della Bag of Lucca. Inoltre fascicolo che racchiude i primi capitoli dei romanzi Aconyte Books: Arkham Horror – La collera di N’Kai, Descent – Il Destino di Fallowhearth, Arkham Horror – L’Ultimo Rituale. E ancora 2 demo deck di Yu-Gi-Oh; albo Gli Eterni in edizione limitata Campfire disponibile nella Bag of Lucca 2021. C’è anche un albo contenente le prime dieci pagine di Riae, Vita da Modella con copertina in edizione limitata Campfire, disponibile nella Bag of Lucca 2021. Poi il manga J-Pop in edizione esclusiva Campfire; cartolina di Tokyo Ravengers contenente un codice di 48 ore per accedere gratuitamente a Crunchyroll Premium. Per finire una cartolina A5 con illustrazione originale di Simple & Madama di Lorenza Di Sepio. L’acquisto della Bag of Lucca 2021 dà anche diritto al biglietto ridotto per Lucca Comics & Games 2022.

Per conoscere il programma completo della manifestazione è possibile visitare il sito www.luccacomicsandgames.com.

