Il Principe (gruppo Dorchester) entra in Assochange

L’Hotel Principe di Savoia di Milano, ha rinnovato la propria iscrizione ad Assochange per il 2023. Di proprietà del Gruppo Dorchester Collection, leader internazionale nel settore ospitalità di lusso, il Savoia è sempre stato vicino al mondo Assochange. Ha ospitato negli anni passati eventi, workshop e incontri, ai quali ha portato il proprio contributo di esperienza ad alto livello nel suo comparto di attività. In passato, l’Hotel Principe di Savoia era già stato formalmente socio Assochange, nel biennio 2018-2019.

Paola Iemmallo, Area Director, People and Culture Hotel Principe di Savoia

“Abbiamo deciso di aderire ad Assochange, spiega , perché crediamo che il confronto costante con realtà provenienti da settori diversi. Sia un valore aggiunto a cui non si può rinunciare, considerato altresì il contesto sociale e lavorativo che cambia continuamente. Non abbiamo mai smesso in questi anni di dialogare con Assochange e di supportarla nei momenti di confronto. Oggi desideriamo prendere un ulteriore impegno per diventare, una fonte di ispirazione per nuove aziende. E nello stesso tempo trovare ispirazione per non smettere mai di crescere”.

Paola Iemmallo

Moira Masper, presidente Assochange

“Con il ritorno del Principe di Savoia tra i nostri soci effettivi, inizia una nuova fase di un rapporto evolutivo che non si è mai fermato, nemmeno negli anni bui della pandemia. Lo scambio reciproco di esperienze e contenuti è sempre stato intenso e proficuo e questa nuova fase si apre sotto i migliori auspici”.

Chi è Assochange

Costituita nel 2003, è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e Università. Si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul Change Management. Aiutiamo le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.

Hotel Principe di Savoia è un vero e proprio punto di riferimento per il lusso a Milano

Gli eccezionali standard di ospitalità e di attenzione verso il cliente ti faranno vivere il fascino unico di questa città. Dorchester Collection è un portafoglio che comprende i migliori hotel e residenze di lusso situati nelle principali destinazioni del globo. Ciascuna proprietà è unica e riflette la personalità autentica della destinazione, insieme alla sua storia e cultura.