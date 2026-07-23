Il cambio della consulenza previdenziale digitale: Serluca entra in Previon

Nel panorama della consulenza previdenziale digitale, Previon sta costruendo una traiettoria di crescita che unisce tecnologia, competenze specialistiche e una visione molto chiara del futuro del welfare. L’ingresso di Ciriaco Serluca come Coo rappresenta un tassello decisivo di questo percorso. Una scelta che non riguarda solo il rafforzamento del management. E anche per la volontà di consolidare un modello che punta a rendere la previdenza più comprensibile, più accessibile e più utile per imprese, istituzioni finanziarie e professionisti.

Aiutare direzioni HR, consulenti e operatori

Previon nasce nel 2022 con un obiettivo preciso. Aiutare direzioni HR, consulenti e operatori del settore a trasformare la complessità del sistema pensionistico in informazioni chiare, personalizzate e immediatamente utilizzabili. Lo fa attraverso una piattaforma proprietaria che analizza la posizione previdenziale delle persone, simula scenari futuri e offre strumenti operativi per prendere decisioni consapevoli. Accanto alla tecnologia, la società ha costruito un team di esperti previdenziali che garantisce rigore scientifico e affidabilità dei modelli di calcolo. È questa combinazione – digitale e competenze – che ha permesso a Previon di diventare un punto di riferimento nel mercato del welfare aziendale e della previdenza complementare.

In questo contesto, l’arrivo di Serluca porta un valore aggiunto evidente. Attuario, dottore commercialista e professionista con oltre vent’anni di esperienza, ha lavorato su tutti i fronti della consulenza previdenziale. Gestione del rischio per fondi pensione, bilanci tecnici attuariali, modelli di valutazione, programmi di accompagnamento alla pensione, strumenti per il benessere finanziario dei dipendenti.. La sua esperienza in Aon, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Actuary, lo ha portato a guidare team multidisciplinari. E a sviluppare soluzioni innovative in un settore che richiede precisione, visione e capacità di interpretare l’evoluzione normativa.

Serluca porta con sé anche un profilo istituzionale di rilievo

Serluca è membro della Commissione Pensioni dell’Ordine Nazionale degli Attuari e del Comitato Scientifico del CISA. Ruoli che testimoniano la sua autorevolezza nel mondo della previdenza e della gestione dei rischi. È un bagaglio di competenze che si integra perfettamente con la missione di Previon: trasformare la scienza attuariale in strumenti concreti per lavoratori, aziende e istituzioni. Nel suo nuovo ruolo di COO, Serluca coordinerà le attività operative della società, contribuendo allo sviluppo della piattaforma e alla creazione di nuovi servizi destinati a imprese, istituzioni finanziarie e professionisti. La CEO Miglena Mekereshka ha sottolineato come la sua esperienza rappresenti un valore strategico per sostenere la crescita della società. Anche per rafforzare la capacità di Previon di interpretare un sistema previdenziale in continua evoluzione.

Serluca, dal canto suo, evidenzia un punto chiave: la tecnologia da sola non basta. Per creare un impatto reale serve unire competenze specialistiche e innovazione digitale. È ciò che Previon sta costruendo: un modello che permette alle direzioni HR, ai consulenti e alle istituzioni finanziarie di offrire ai lavoratori un accesso più semplice e consapevole alle informazioni previdenziali. Con questa nomina, Previon conferma la volontà di crescere non solo sul piano tecnologico, ma anche su quello manageriale. L’ingresso di Serluca rafforza, quindi, la struttura interna, amplia la capacità di sviluppo e consolida la posizione della società in un mercato che richiede sempre più competenze, affidabilità e strumenti digitali evoluti.