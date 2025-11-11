IKEA Italia nomina Galimberti nuovo Country Mkt Manager

IKEA Italia Retail annuncia la nomina di Marco Galimberti come nuovo Country Marketing Manager a partire dal 10 novembre. Il manager ha oltre 15 anni di esperienza nel settore dei media e della comunicazione, maturata tra agenzie pubblicitarie, aziende FMCG, online e food delivery. Porta con sé un solido bagaglio di competenze strategiche e una profonda conoscenza del marketing omnicanale.

Chi è Galimberti

42 anni, originario di Carate Brianza, ha iniziato la sua carriera nel 2008 in diverse agenzie marketing e digital, tra cui VML (gruppo WPP) come Senior Project Manager. Nel 2016 è entrato in Lavazza Group come Global Digital Marketing Manager, guidando l’implementazione della nuova strategia digitale globale. Dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Head of Marketing Italy in Deliveroo, dove ha gestito la brand proposition, le attività media online e offline, i canali social e CRM, contribuendo in modo significativo alla crescita del brand e all’espansione sul mercato italiano.

IKEA Italia: presenza e impegno nel Paese

La visione strategica di IKEA è “creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone”. L’azienda offre un vasto assortimento di articoli di arredamento di buon design e funzionali a prezzi accessibili, prodotti secondo elevati standard qualitativi e nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

In Italia da 36 anni, IKEA impiega oltre 7.800 co-worker.

È presente con 44 punti vendita e il sito www.IKEA.it. Nel FY24 ha registrato oltre 43 milioni di visitatori in store e 221 milioni online. Attraverso la strategia globale “People & Planet Positive”, IKEA si impegna a diventare un’azienda con impatto positivo sulle comunità e sul pianeta entro il 2030.